Представителю Крыма отказали в участии в форуме «Крымская платформа»
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что в Киеве проигнорировали его заявку на участие в саммите "Крымская платформа".
"Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра", — приводит его слова РИА Новости.
Молохов уточнил, что хотел участвовать в саммите как руководитель Международной ассоциации "Таврида" и собирался рассказать его участникам о диверсиях против Крыма, которые устраивают киевские власти, о блокадах, в том числе водной и энергетической, о санкционной политике, а также показать, как преобразился российский полуостров за последние семь лет.
Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа. Предполагается, что в нем примут участие 44 страны и международные организации, в том числе посол Турции, которые обсудят вопрос возвращения Крыма под контроль Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Крым придется вернуть,хоть и не хочется. Через 50-100 лет ,может и позже. А скорее всего лет 10 осталось...
Уважаемый профессор!
Я понимаю, что Вы присвоили себе имя профессора Преображенского, но на самом дели Вы Шариков, т.е самозванец, который пользуется именем доброппорядочного человека.
Но тем не менее ход мыслей ваших рассуждений как Шарикова (много украинцев стали таковыми) мне по душе и я разделяю Ваше мнение.
Поэтому.
Слава Украине! Героям Бандере, Шухевичу Слава!
Ох какая неожиданность! Кстати , У хирургов такая "неожиданность" носит название :"Реа́кция отторже́ния транспланта́та" — иммунный ответ реципиента на пересадку чужеродного органа или ткани (аллотрансплантацию). ...
Отторжение Предателей-это и есть иммунный ответ организма Украина!
Вы решили продемонстрировать свою единственную извилину? Самое смешное, что эти деятели в Крым и не собираются. А вот крымский деятель решил в Киев приехать. А когда его проигнорировали, страшно обиделся. И кто он после этого? Лошара...
Ужас, пришлось иностранному оккупанту-чужаку, отказали.