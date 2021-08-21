Представителю Крыма отказали в участии в форуме «Крымская платформа»

11:33 21.08.2021

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что в Киеве проигнорировали его заявку на участие в саммите "Крымская платформа".

"Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра", — приводит его слова РИА Новости.

Молохов уточнил, что хотел участвовать в саммите как руководитель Международной ассоциации "Таврида" и собирался рассказать его участникам о диверсиях против Крыма, которые устраивают киевские власти, о блокадах, в том числе водной и энергетической, о санкционной политике, а также показать, как преобразился российский полуостров за последние семь лет.

Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа. Предполагается, что в нем примут участие 44 страны и международные организации, в том числе посол Турции, которые обсудят вопрос возвращения Крыма под контроль Украины.