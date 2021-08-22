Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Свободы канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая прибыла в Киев с однодневным официальным визитом.

"За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии",— цитирует "Коммерсант" указ президента Украины. 

Переговоры Владимира Зеленского и Ангелы Меркель прошли в воскресенье, 22 августа, в Мариинском дворце в Киеве. По словам  Зеленского, на встрече обсуждались вопросы энергетической безопасности и проект "Северный поток-2", но приоритетной темой был вопрос мирного урегулирования в Донбассе. 

Орден Свободы на Украине был учрежден 10 апреля 2008 года. Им награждают граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.08.2021, 23:43
    Гость: "не осталась на какой-то там праздник или банкет"

    Начнет ишшо Зеля на расстроенной пианине играть - дело то труба!

  3. 22.08.2021, 23:40
    Гость: Ты лично получал 150000€? Ещё есть свободные вакансии?

    Не загадывая вдаль, Так скажу: зачем мне орден?Я согласен на... работу в СП2!

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