Зеленский наградил Меркель орденом Свободы
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Свободы канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая прибыла в Киев с однодневным официальным визитом.
"За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии",— цитирует "Коммерсант" указ президента Украины.
Переговоры Владимира Зеленского и Ангелы Меркель прошли в воскресенье, 22 августа, в Мариинском дворце в Киеве. По словам Зеленского, на встрече обсуждались вопросы энергетической безопасности и проект "Северный поток-2", но приоритетной темой был вопрос мирного урегулирования в Донбассе.
Орден Свободы на Украине был учрежден 10 апреля 2008 года. Им награждают граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Свободы от "трубы".
Начнет ишшо Зеля на расстроенной пианине играть - дело то труба!
Не загадывая вдаль, Так скажу: зачем мне орден?Я согласен на... работу в СП2!
150 тысяч евро
Жену касторкой напоил. Теперь бегает.