Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

19:53 22.08.2021

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Свободы канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая прибыла в Киев с однодневным официальным визитом.

"За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии",— цитирует "Коммерсант" указ президента Украины.

Переговоры Владимира Зеленского и Ангелы Меркель прошли в воскресенье, 22 августа, в Мариинском дворце в Киеве. По словам Зеленского, на встрече обсуждались вопросы энергетической безопасности и проект "Северный поток-2", но приоритетной темой был вопрос мирного урегулирования в Донбассе.

Орден Свободы на Украине был учрежден 10 апреля 2008 года. Им награждают граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.