Талибы решили создать совет из 12 человек для управления Афганистаном

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) начало вести переговоры о формировании руководящего страной совета. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на иностранные СМИ, в совет планируется включить 12 человек.

Так, в состав совета могут войти некоторые "уступчивые члены бывшего правительства", чтобы новая администрация выглядела "приемлемой для международного сообщества". Также в него войдут три самых "влиятельных" лица организации - лидер политического крыла талибов мулла Абдул Гани Барадар, сын основателя "Талибана" мулла Мухаммад Якуб и высокопоставленная фигура связанной с талибами террористической структуры "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ) Халил Хаккани. Последний внесен в черные списки ООН и США.

Также место в совете предполагалось предложить Ахмаду Масуду, который после захвата власти талибами возглавил силы сопротивления движению "Талибан" в провинции Панджер. Но шансы на это оцениваются как маловероятные.

15 августа 2021 года талибы взяли Кабул. Они заявили, что "освободили Афганистан" и считают войну, которую вели, завершенной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.08.2021, 14:02
    Гость: Отец

    Если даже в Афганистане появилась Советская власть- то в России, родины Советов- сам Бог велит её восстановить.
    Дай Бог силы русскому народу- восстановить Советскую Россию.

  4. 24.08.2021, 12:04
    Гость: О:о

    Встают на социалистический путь? Похвально!!! И вааще они неплохие ребята, не то что этот Навальный (запрещён в России)!..

  5. 24.08.2021, 11:53
    Гость: грек

    Самая совершенная форма правление гос-ва- СОВЕТЫ!
    --
    Советы, возродились там и где ниИи кто в мире не ожидали, талибы, как полагаю держать палец на пульсе демократических запросы времени, равные права граждан, образование, школы для детей, начало, как понимаю-ОБНАДЁЖИВАЮЩИЕ - ПОДДЕРЖИВАЮ.

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