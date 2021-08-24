Талибы решили создать совет из 12 человек для управления Афганистаном
Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) начало вести переговоры о формировании руководящего страной совета. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на иностранные СМИ, в совет планируется включить 12 человек.
Так, в состав совета могут войти некоторые "уступчивые члены бывшего правительства", чтобы новая администрация выглядела "приемлемой для международного сообщества". Также в него войдут три самых "влиятельных" лица организации - лидер политического крыла талибов мулла Абдул Гани Барадар, сын основателя "Талибана" мулла Мухаммад Якуб и высокопоставленная фигура связанной с талибами террористической структуры "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ) Халил Хаккани. Последний внесен в черные списки ООН и США.
Также место в совете предполагалось предложить Ахмаду Масуду, который после захвата власти талибами возглавил силы сопротивления движению "Талибан" в провинции Панджер. Но шансы на это оцениваются как маловероятные.
15 августа 2021 года талибы взяли Кабул. Они заявили, что "освободили Афганистан" и считают войну, которую вели, завершенной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Из уст твоих да Богу в уши!..
Да, создание Сталиным КПСС, наверное было его главной ошибкой.
Если даже в Афганистане появилась Советская власть- то в России, родины Советов- сам Бог велит её восстановить.
Дай Бог силы русскому народу- восстановить Советскую Россию.
Встают на социалистический путь? Похвально!!! И вааще они неплохие ребята, не то что этот Навальный (запрещён в России)!..
Самая совершенная форма правление гос-ва- СОВЕТЫ!
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Советы, возродились там и где ниИи кто в мире не ожидали, талибы, как полагаю держать палец на пульсе демократических запросы времени, равные права граждан, образование, школы для детей, начало, как понимаю-ОБНАДЁЖИВАЮЩИЕ - ПОДДЕРЖИВАЮ.