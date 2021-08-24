В МИД оценили возможность транзита газа в Европу в случае отказа Украины
Москва выполнит обязательства по поставкам газа в Европу даже в случае отказа Украины от пропуска российского газа через свою территорию. Об этом заявил РИА Новости глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
«Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу. — Ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину», — сказал представитель министерства.
Ранее «Газпром» забронировал 4,3% выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту природного газа через украинскую территорию на сентябрь — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн кубометров в сумме за весь месяц.
Подписанный в конце 2019 г. пятилетний контракт «Газпрома» с украинской стороной предусматривает транзитные поставки в объеме 225 млрд куб. м газа за $7,2 млрд. При этом документ позволяет «Газпрому» бронировать дополнительные транзитные мощности. Несмотря на возможность поставлять в Евросоюз больше газа по украинской ГТС, «Газпром» в 2021 г. в апреле, мае и июне также отказывался от бронирования дополнительных мощностей, выставляемых на аукцион «Оператором ГТС Украины».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Снова выпустили этого буйного из больнички. До 2024 года контракт действует, и точка! Можно вообще ничего не качать через Украину, а платить за объемы контракта всё равно России придется - это именно условие "качай или плати". Хоть качай, хоть не качай - а денежки будь любезен отстегнуть! И не торопись с событиями. До 2024 года еще 3 года времени. А за этот период могут и "СП"-2 порезать на металлолом.
Поезд да, ушел. Только под откос! Ибо цены на газ Россия сама же и загнала вверх, спекулируя на теме войны с Украиной. А как только ажиотаж уйдет, так и цены на газ снова побегут вниз. И тогда этот завод гроша ломаного не будет стоить.
То есть МИД эзоповым языком говорит, что ни фига этот "Северный поток"-2 не решает в плане транзита газа в Европу? А кто-то в этом еще сомневается? Без огромных подземных газовых хранилищ Украины ни один "поток" не справится с зимней нагрузкой потребления! Хоть по 3 штуки в ряд стройте их! Летом это будет избыточная мощность прокачки, то есть будут попросту простаивать, а зимой будут работать на грани предельной мощности. Вот и вся экономика с политикой... Как бы там дяди из "Газпрома" и Кремля щеки не надували от собственной важности.
...так под Питером строится Новый газоперерабатывающий завод, копия уже построенного в Амурской области, где природный газ разделяют на энерго-сырье ( газ -метан) и хим. продукцию. Но если первый завод был построен под финансовые гарантии Китая. То второй завод, питерский, Газпром строит на "свои". ВЫГОДА колоссальная. Ибо продажи газа-метана + хим. сырья = крутые бабки. С учетом сегодняшних цен на газ в ЕС, ПРИБЫЛЬ просто ЗАШКАЛИВАЕТ.
Так что СП-2, само-ТО! И главное, во время..)))
Почему америкосы и всполошились, но ПОЗДНО, наш поезд ушел..))))
Почему этим МИД занимается?