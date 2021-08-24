В МИД оценили возможность транзита газа в Европу в случае отказа Украины

10:44 24.08.2021

Москва выполнит обязательства по поставкам газа в Европу даже в случае отказа Украины от пропуска российского газа через свою территорию. Об этом заявил РИА Новости глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу. — Ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину», — сказал представитель министерства.

Ранее «Газпром» забронировал 4,3% выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту природного газа через украинскую территорию на сентябрь — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн кубометров в сумме за весь месяц.

Подписанный в конце 2019 г. пятилетний контракт «Газпрома» с украинской стороной предусматривает транзитные поставки в объеме 225 млрд куб. м газа за $7,2 млрд. При этом документ позволяет «Газпрому» бронировать дополнительные транзитные мощности. Несмотря на возможность поставлять в Евросоюз больше газа по украинской ГТС, «Газпром» в 2021 г. в апреле, мае и июне также отказывался от бронирования дополнительных мощностей, выставляемых на аукцион «Оператором ГТС Украины».