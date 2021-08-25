Всемирный банк заморозил программу помощи Афганистану

11:20 25.08.2021

Всемирный банк приостановил программу помощи Афганистану после захвата власти в стране движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России), сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, с 2020 года Всемирный банк направил порядка 5,3 млрд долларов на проекты реконструкции и развития страны через Международную ассоциацию развития (IDA), помогающую беднейшим государствам мира.

На апрель 2021 года, у IDA было 12 активных проектов в Афганистане общей стоимостью $940 млн. Кроме того, Трастовый фонд реконструкции Афганистана, специальный фонд ВБ, осуществлял 15 проектов в стране общей стоимостью $1,2 млрд.

Всемирный банк отметил, что организация не имеет права выделять средства стране, если ее правительство не признается легитимным всеми 189 государствами-членами ВБ.