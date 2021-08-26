Талибы* решили запретить в Афганистане музыку
Захватившее власть в Афганистане террористическое движение «Талибан»* (запрещено в РФ) намерено опираться на законы ислама и решило запретить в стране музыку. При этом женщинам разрешат выходить из дома по повседневным делам без сопровождения родственника мужского пола.
Об этом в интервью The New York Times представитель террористов Забихулла Муджахид, сообщает «Интерфакс».
«Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (не слушать музыку - прим.ред.), вместо того, чтобы оказывать на них давление», - сказал он.
Также Муджахид отметил, что в долгосрочной перспективе женщины смогут вернуться к своим повседневным делам. По его словам, опасения, что террористы принудят женщин оставаться дома и полностью закрывать лицо на публике, безосновательны. При этом он рекомендовал женщинам оставаться дома до тех пор, пока всех членов группировки «не научат», как правильно обращаться и вести себя с ними.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С удивлением узнал в своё время, что музыкальная пьеса "Эль Бимбо", невероятно популярная в 1970-х годах в исполнении оркестра Поля Мориа, была написана на основе песни афганского музыканта Ахмада Захира.
То есть, было время, когда в Кабуле не только девушки носили мини-юбки, но и парни сочиняли для них модные современные песни!
А кому-то больше нравятся пещерные традиции...
"С тимпаном и гуслями" почитайте псалмы царя Давида
не мешало бы запретить муз-тв, где Киркориха выходит замуж за какого- то армянского рэпера)))
Запросто!
90% большевистского правительства-евреи
75% сотрудников нквд -евреи.
Библию придумали -евреи!
При внедрении христианства в сознание народов Европы было проявлено сопротивление новой религии ,аналогично ,.как и у евреев -большевиков при внедрении идей коммунизма и новейшей религии-Атеизма. В Европе использовались костры инквизиции,у большевиков-пуля в затылок.
А та широко масштабная акция, которая прошла практически по Европе ,про которую всё время льют слёзы Соловьёв,Кедми,Сосновский(Берлин) и др.евреи,была согласованная самими евреями акция по регулированию численности еврейского населения в мире,
Даже после регулирования 0,11% евреев от всего населения России владеют более половины капитала России.
Что касается истреблению индейцев с последующим снятием с них скальпов ,то как раз этот период истребления пересекается с периодом, когда у знати при дворе Петра1 появились модные парики из Европы.
А может вам ещё рассказать ,отчего распри пошли у русских князей?
Или сразу про динозавров,где вы всё ещё не вымерший вид?
В православной церкви нет музыкальных инструментов. Православная церковь всегда преследовала скаморохов с их дудками, балалайками, бубнами. Почему. Потому, что славить бога можно только человеческим голосом. Так решили древние евреи. Видимо с перепою. Мусульмане всего лишь съобезьяничали. Это логично. Ведь люди тоже обезьяны, хотя не желают в этом признаться.