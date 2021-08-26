Талибы* решили запретить в Афганистане музыку

16:11 26.08.2021

Захватившее власть в Афганистане террористическое движение «Талибан»* (запрещено в РФ) намерено опираться на законы ислама и решило запретить в стране музыку. При этом женщинам разрешат выходить из дома по повседневным делам без сопровождения родственника мужского пола.

Об этом в интервью The New York Times представитель террористов Забихулла Муджахид, сообщает «Интерфакс».

«Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (не слушать музыку - прим.ред.), вместо того, чтобы оказывать на них давление», - сказал он.

Также Муджахид отметил, что в долгосрочной перспективе женщины смогут вернуться к своим повседневным делам. По его словам, опасения, что террористы принудят женщин оставаться дома и полностью закрывать лицо на публике, безосновательны. При этом он рекомендовал женщинам оставаться дома до тех пор, пока всех членов группировки «не научат», как правильно обращаться и вести себя с ними.