Талибы* решили запретить в Афганистане музыку

Захватившее власть в Афганистане террористическое движение «Талибан»* (запрещено в РФ) намерено опираться на законы ислама и решило запретить в стране музыку. При этом женщинам разрешат выходить из дома по повседневным делам без сопровождения родственника мужского пола.

Об этом в интервью The New York Times представитель террористов Забихулла Муджахид, сообщает «Интерфакс».

«Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (не слушать музыку - прим.ред.), вместо того, чтобы оказывать на них давление», - сказал он.

Также Муджахид отметил, что в долгосрочной перспективе женщины смогут вернуться к своим повседневным делам. По его словам, опасения, что террористы принудят женщин оставаться дома и полностью закрывать лицо на публике, безосновательны. При этом он рекомендовал женщинам оставаться дома до тех пор, пока всех членов группировки «не научат», как правильно обращаться и вести себя с ними.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.08.2021, 01:07
    Гость: Рабинович

    С удивлением узнал в своё время, что музыкальная пьеса "Эль Бимбо", невероятно популярная в 1970-х годах в исполнении оркестра Поля Мориа, была написана на основе песни афганского музыканта Ахмада Захира.
    То есть, было время, когда в Кабуле не только девушки носили мини-юбки, но и парни сочиняли для них модные современные песни!
    А кому-то больше нравятся пещерные традиции...

  3. 27.08.2021, 00:02
    Гость: У нас тоже

    не мешало бы запретить муз-тв, где Киркориха выходит замуж за какого- то армянского рэпера)))

  4. 26.08.2021, 22:13
    Гость: Вас интересуют средневековье и индейцы?Тогда мы идем к вам

    Запросто!
    90% большевистского правительства-евреи
    75% сотрудников нквд -евреи.
    Библию придумали -евреи!
    При внедрении христианства в сознание народов Европы было проявлено сопротивление новой религии ,аналогично ,.как и у евреев -большевиков при внедрении идей коммунизма и новейшей религии-Атеизма. В Европе использовались костры инквизиции,у большевиков-пуля в затылок.
    А та широко масштабная акция, которая прошла практически по Европе ,про которую всё время льют слёзы Соловьёв,Кедми,Сосновский(Берлин) и др.евреи,была согласованная самими евреями акция по регулированию численности еврейского населения в мире,
    Даже после регулирования 0,11% евреев от всего населения России владеют более половины капитала России.
    Что касается истреблению индейцев с последующим снятием с них скальпов ,то как раз этот период истребления пересекается с периодом, когда у знати при дворе Петра1 появились модные парики из Европы.
    А может вам ещё рассказать ,отчего распри пошли у русских князей?
    Или сразу про динозавров,где вы всё ещё не вымерший вид?

  5. 26.08.2021, 21:41
    Гость: В.В.

    В православной церкви нет музыкальных инструментов. Православная церковь всегда преследовала скаморохов с их дудками, балалайками, бубнами. Почему. Потому, что славить бога можно только человеческим голосом. Так решили древние евреи. Видимо с перепою. Мусульмане всего лишь съобезьяничали. Это логично. Ведь люди тоже обезьяны, хотя не желают в этом признаться.

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