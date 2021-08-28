Байден выделил Украине $60 млн на оборону

11:10 28.08.2021

Украина получит от США финансовую помощь в размере $60 млн на оборону. Соответствующее распоряжение подписал президент США Джо Байден.

«Присущей мне в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки властью, я делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму до 60 млн долларов США на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине», - говорится в подписанном 27 августа меморандуме.

Данное решение было принято американским президентов в преддверии его первой личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна состояться 31 августа в Вашингтоне, отмечает «Интерфакс».