Байден выделил Украине $60 млн на оборону
Украина получит от США финансовую помощь в размере $60 млн на оборону. Соответствующее распоряжение подписал президент США Джо Байден.
«Присущей мне в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки властью, я делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму до 60 млн долларов США на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине», - говорится в подписанном 27 августа меморандуме.
Данное решение было принято американским президентов в преддверии его первой личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна состояться 31 августа в Вашингтоне, отмечает «Интерфакс».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Представляю как на Укаине бьются чубами об стенку от горя. Каким-то талибам, врагам, американцы оставили вооружения на несколько десятков миллиардов долларов. 75 000 единиц автотранспорта. 200 единиц самолетов и ветолетов. Про несколько десятков тысяч стрелкового оружия даже не будем вспоминать. А тут, самые преданные друзяки. И этих 60 миллионов не хватит даже на новые резиновые лодки.
клюв отвалится столько перенюхать. Даже при всей еврейско-хохлятской жадности не влезет даже во всю раду, квартал 95 и всех прочих фашистов. )))
На забор из сетки на границе с РФ явно не хватит.
Талибам почти на три триллиона помогли, и тут вообще, подачка. Нищим больше подают.
Низкий поклон благодетелю-Хозяину от его холопов !
Хватит на раз выпить-закусить хероям,изнемогшим в страшной битве с русскими людьми.