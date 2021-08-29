США нанесли ракетный удар по Кабулу

Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по Кабулу, сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников. Один из них сообщает, что целью удара стали подозреваемые боевики «Вилаят Хорасан» (ответвление организации «Исламское государство», которая признана террористической и запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что ракета попала в жилой дом, погибли женщина и ребенок, еще трое пострадали, пишет «Коммерсант».

Целью авиаудара США был смертник в автомобиле, который намеревался совершить теракт в аэропорту Кабула, передает Associated Press слова представителя террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихуллы Муджахида.

Ранее посольство США призвало своих граждан, находящихся у ворот аэропорта Кабула, покинуть город из-за угрозы безопасности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 30.08.2021, 00:00
    Гость: Согласен

    Крещатик,ДнепроГЭС ...далеко не полный список подрывов при отступлении.
    А сколько народу уничтожили нетранспортабельного, накопившегося в тюрьмам с ярлыками "враги народа". Одним словом -Фашисты ,блин !

  4. 29.08.2021, 23:24
    Гость: Гость

    Между 2020 и 2025 годами «Американский век закончится в молчании».Америка может утратить статус мировой сверхдержавы быстрее, чем можно себе представить. Если в Вашингтоне считают, что конец «Американского столетия» наступит в 2040–2050 годах, более реалистичная оценка внутренних и глобальных тенденций указывает на то, что все, за исключением шума, может закончиться уже в 2025 году. Несмотря на ауру силы и могущества, которой традиционно окружён образ большинства империй, экспресс-анализ их истории должен напомнить нам о том, насколько это хрупкие и уязвимые организмы. Экология их могущества такова, что как только возникают серьёзные проблемы, империи тут же начинают рушиться с дьявольской скоростью: падение Португалии длилось год, Советского Союза — два года, Французской империи — восемь лет, Османской империи — 11 лет, Британской империи — 18 лет. Впрочем, в отличие от прошлых столетий, когда гибель империй означала кровопролитие и разграбленные и сожженные дотла города, в XXI веке падение сверхдержавы пройдёт тихо и незаметно — ведь экономический коллапс и «электронные войны» начались далеко не вчера. Имеющиеся данные о нынешнем положении дел в экономической, образовательной и военной сферах США свидетельствуют о том, что негативные тенденции будут быстрыми темпами нарастать вплоть до 2020 года и, скорее всего, достигнут «критической массы» не позже 2030 года. «Американский век», триумфально провозглашённый в годы Второй мировой войны, завершится к 2025 году...

  5. 29.08.2021, 22:27
    Гость: Дядя Сэм тянуть не стал -

    Живо мщением воздал:
    Мать с ребёнком укокошил
    И от счастья просиял!

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