17:33 29.08.2021

Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по Кабулу, сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников. Один из них сообщает, что целью удара стали подозреваемые боевики «Вилаят Хорасан» (ответвление организации «Исламское государство», которая признана террористической и запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что ракета попала в жилой дом, погибли женщина и ребенок, еще трое пострадали, пишет «Коммерсант».

Целью авиаудара США был смертник в автомобиле, который намеревался совершить теракт в аэропорту Кабула, передает Associated Press слова представителя террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихуллы Муджахида.

Ранее посольство США призвало своих граждан, находящихся у ворот аэропорта Кабула, покинуть город из-за угрозы безопасности.