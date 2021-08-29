Япония отказала россиянину, приплывшему в страну, в политическом убежище

12:22 29.08.2021

Японские миграционные власти отказались предоставить статус беженца россиянину, приплывшему на Хоккайдо с острова Кунашир Курильского района, в связи с чем разрешение на пребывание в стране ему выдано не будет, сообщает "Интерфакс".

Ожидается, что на следующей неделе мужчину передадут генеральному консульству России в японском Саппоро.

38-летний россиянин из Ижевска вышел в море 17 августа, спустя трое суток его подобрали японские пограничники и передали работникам иммиграционного бюро.

Расстояние между российским Кунаширом и японским Хоккайдо составляет около 20 км. Температура воды в проливе между островами не превышает плюс 15 градусов. Предположительно, мужчина добирался вплавь в гидрокостюме.