Япония отказала россиянину, приплывшему в страну, в политическом убежище

Японские миграционные власти отказались предоставить статус беженца россиянину, приплывшему на Хоккайдо с острова Кунашир Курильского района, в связи с чем разрешение на пребывание в стране ему выдано не будет, сообщает "Интерфакс".

Ожидается, что на следующей неделе мужчину передадут генеральному консульству России в японском Саппоро.

38-летний россиянин из Ижевска вышел в море 17 августа, спустя трое суток его подобрали японские пограничники и передали работникам иммиграционного бюро.

Расстояние между российским Кунаширом и японским Хоккайдо составляет около 20 км. Температура воды в проливе между островами не превышает плюс 15 градусов. Предположительно, мужчина добирался вплавь в гидрокостюме.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.08.2021, 16:22
    Гость: Иван Иваныч

    Прям с пылом обличителя. Все вышесказанное подходит и к саудовской Аравии. И там забивают камнями и казнят кривыми саблями прямо на улице. И журналистов в кислоте растворяют. И никто их террористами не считает. Ндравы у них такие. И этих афганцев, ни англичане, ни мы, ни американцы не смогли изменить. Бесполезно.

  3. 29.08.2021, 16:09
    Гость: А как вы исполняете "Просящему у тебя дай ..."?

    Зоя!В Библии сказано "Не убий!" А попы рпц проходят специальные курсы по овладению оружием убийства.
    А что японцы?У них совсем другой бог и совсем не связанный с рпц!
    Да, кстати,японцы,китайцы,корейцы -эталон национализма!Они от него все пожелтели!

  4. 29.08.2021, 15:57
    Гость: Иван Иваныч

    Про это сказано в тайном приложении; «Догони, и ещё дай». Вам ли ,неруси и нехристи, Библию трогать.

  5. 29.08.2021, 15:46
    Гость: Зоя

    А в Библии сказано: "Просящему у тебя дай ...", - Евангелие от Матфея, 5,42.
    Не дали просящему. В милосердии японцев "не обвинишь".

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