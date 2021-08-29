Япония отказала россиянину, приплывшему в страну, в политическом убежище
Японские миграционные власти отказались предоставить статус беженца россиянину, приплывшему на Хоккайдо с острова Кунашир Курильского района, в связи с чем разрешение на пребывание в стране ему выдано не будет, сообщает "Интерфакс".
Ожидается, что на следующей неделе мужчину передадут генеральному консульству России в японском Саппоро.
38-летний россиянин из Ижевска вышел в море 17 августа, спустя трое суток его подобрали японские пограничники и передали работникам иммиграционного бюро.
Расстояние между российским Кунаширом и японским Хоккайдо составляет около 20 км. Температура воды в проливе между островами не превышает плюс 15 градусов. Предположительно, мужчина добирался вплавь в гидрокостюме.
Комментарии читателей Оставить комментарий
может и косоглазы, а криво живем мы.
Прям с пылом обличителя. Все вышесказанное подходит и к саудовской Аравии. И там забивают камнями и казнят кривыми саблями прямо на улице. И журналистов в кислоте растворяют. И никто их террористами не считает. Ндравы у них такие. И этих афганцев, ни англичане, ни мы, ни американцы не смогли изменить. Бесполезно.
Зоя!В Библии сказано "Не убий!" А попы рпц проходят специальные курсы по овладению оружием убийства.
А что японцы?У них совсем другой бог и совсем не связанный с рпц!
Да, кстати,японцы,китайцы,корейцы -эталон национализма!Они от него все пожелтели!
Про это сказано в тайном приложении; «Догони, и ещё дай». Вам ли ,неруси и нехристи, Библию трогать.
А в Библии сказано: "Просящему у тебя дай ...", - Евангелие от Матфея, 5,42.
Не дали просящему. В милосердии японцев "не обвинишь".