Отказ Словакии от «Спутника V» в РФПИ объяснили информационной кампанией

Спутник V

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что Словакия использовала всю имеющуюся вакцину «Спутник V» и не планирует докупать дозы препарата.

Как отмечается в сообщении РФПИ, против вакцины в стране была развернута информационная кампания, сообщает РБК.

Напомним, вакцинация «Спутником V» в Словакии началась 7 июня, желающих было свыше 15 000. Словакия закупила 200 тысяч доз вакцины, но использовать решила только 40 000. Все 160 000 неиспользованных доз были затем выкуплены Россией по той же цене ($9,95 за дозу). Все уже вывезли в Россию.

В РФПИ считают, что информационная кампания стала «частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны». Из-за закупок российской вакцины в Словакии разразился правительственный кризис. В частности, премьер-министр Игорь Матович выступал за использование российского препарата, а президент Зузана Чапутова считала, что надо дождаться одобрения ЕС. В итоге правительство Матовича ушло в отставку.

Также отмечается, что в газете Dennik N была опубликована статья, в которой сообщалось, что Словацкий государственный институт контроля за лекарствами обнаружил несоответствие между поставленной вакциной и той, что получила положительный отзыв в журнале Lancet. В РФПИ эти сообщения были названы фальшивкой.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.08.2021, 18:23
    Гость: Alex203

    Но Болгария действительно потеряла деньги отказавшись от Южного потока. И действительно очень недовольна тем, что поставки газа в Болгарию контролирует Турция. По крайней мере в своих СМИ болгары пишут так.

  2. 31.08.2021, 17:59
    Гость: сергей

    Если есть возможность вакцинировться зарегистрированной вакциной и без проблем ездить по миру, то российский Спутник конечно не нужен. Уже элита ноет и давят на власть дать разрешение в России вакцинам Пфайзер Мадерна и других зарегистрированных ВОЗ.

  3. 31.08.2021, 17:37
    Гость: Очень хочется

    Вот и придумывает. Когда у самого провал, нужно других обозвать. От этого легче станет. Сразу самооценка вырастает.

  5. 31.08.2021, 16:55
    Гость: www

    Так и есть. Прислали непонятную жижу без документов, а сваливают на какую-то информационную компанию.

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