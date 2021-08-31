Отказ Словакии от «Спутника V» в РФПИ объяснили информационной кампанией

13:55 31.08.2021

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что Словакия использовала всю имеющуюся вакцину «Спутник V» и не планирует докупать дозы препарата.

Как отмечается в сообщении РФПИ, против вакцины в стране была развернута информационная кампания, сообщает РБК.

Напомним, вакцинация «Спутником V» в Словакии началась 7 июня, желающих было свыше 15 000. Словакия закупила 200 тысяч доз вакцины, но использовать решила только 40 000. Все 160 000 неиспользованных доз были затем выкуплены Россией по той же цене ($9,95 за дозу). Все уже вывезли в Россию.

В РФПИ считают, что информационная кампания стала «частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны». Из-за закупок российской вакцины в Словакии разразился правительственный кризис. В частности, премьер-министр Игорь Матович выступал за использование российского препарата, а президент Зузана Чапутова считала, что надо дождаться одобрения ЕС. В итоге правительство Матовича ушло в отставку.

Также отмечается, что в газете Dennik N была опубликована статья, в которой сообщалось, что Словацкий государственный институт контроля за лекарствами обнаружил несоответствие между поставленной вакциной и той, что получила положительный отзыв в журнале Lancet. В РФПИ эти сообщения были названы фальшивкой.