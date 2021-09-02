Россия призвала мир признать на Украине факт гражданской войны

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает международное сообщество признать факт гражданской войны на Украине и ввести эмбарго на поставки вооружений в эту страну, «которая истребляет собственное население».

Захарова отметила, что украинские власти запрещают оппозиционные политические партии, инакомыслие, а также уничтожают свободную прессу, журналистов, «а им за это поставляют оружие», передает «Интерфакс».

Напомним, ранее США объявили о выделении Украине пакета помощи в размере $60 млн, который включает поставки противотанковых систем Javelin и другого оружия.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.09.2021, 22:04
    Гость: А?

    Боевая мощь афганской армии 300 тыс.и танки, БТРы, авиация и т.д против 70 тыс.талибов на джипах. И что?

  2. 02.09.2021, 22:00
    Гость: А где боевые мощи украины погребены?

    А скажите пожалуйста - где боевые мощи украины погребены" Hа Донбассе? В аж пяти котлах?

  4. 02.09.2021, 21:57
    Гость: На высоОком бОевОм коОнееее...

    Комдив, он же командир дивана, сам попоной с головой на диване накрывается... и дивану теплей и ему уютней... вдвоём... наедине с собою.. и с болью прошлых ран, когда фильмики пикантные смотрит о низкой отвественности.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Крымская платформа: Зеленский почти за 7 млн показал миру, что Крым – российский
Воры в погонах препятствуют национальной идее Путина о четырех детях в семье
Воры в погонах препятствуют национальной идее Путина о трех-четырех детях в семье
«История с вакцинацией в Израиле касается не только евреев. Израиль продемонстрировал, что массовые прививки не спасают людей от вируса»
«Я другой такой страны не знаю, где президент пользовался бы таким безграничным доверием народа, несмотря на все его "обещаю переобещать", как в нашей»
Избранное
Китайский токамак установил новый мировой рекорд по времени удержания плазмы
Как Нетаниягу потерял американских евреев
Советская система образования плодит вундеркиндов, а органы опеки и соседи их гнобят?
Сергей Калугин, 23 мая, Live Stars
В Польше запахло военным переворотом
«Сколько бы ЮНЕСКО ни пропагандировало «мультикультурализм», он оказался несостоятелен и практически, и теоретически»
«Будет вызывать у детей аллергию»: куда заведет новый воспитательный закон школы
Сергей Черняховский. Советы для Лукашенко
Об угрозе «бессмысленного и беспощадного» бунта в России
Советы по выезду на дорогу во время и после карантина
23 февраля по-прежнему остается всенародным праздником