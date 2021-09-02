Россия призвала мир признать на Украине факт гражданской войны

19:09 2.09.2021

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает международное сообщество признать факт гражданской войны на Украине и ввести эмбарго на поставки вооружений в эту страну, «которая истребляет собственное население».

Захарова отметила, что украинские власти запрещают оппозиционные политические партии, инакомыслие, а также уничтожают свободную прессу, журналистов, «а им за это поставляют оружие», передает «Интерфакс».

Напомним, ранее США объявили о выделении Украине пакета помощи в размере $60 млн, который включает поставки противотанковых систем Javelin и другого оружия.