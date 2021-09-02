Россия призвала мир признать на Украине факт гражданской войны
Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает международное сообщество признать факт гражданской войны на Украине и ввести эмбарго на поставки вооружений в эту страну, «которая истребляет собственное население».
Захарова отметила, что украинские власти запрещают оппозиционные политические партии, инакомыслие, а также уничтожают свободную прессу, журналистов, «а им за это поставляют оружие», передает «Интерфакс».
Напомним, ранее США объявили о выделении Украине пакета помощи в размере $60 млн, который включает поставки противотанковых систем Javelin и другого оружия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Боевая мощь афганской армии 300 тыс.и танки, БТРы, авиация и т.д против 70 тыс.талибов на джипах. И что?
А скажите пожалуйста - где боевые мощи украины погребены" Hа Донбассе? В аж пяти котлах?
привет с большого Бодуна
Комдив, он же командир дивана, сам попоной с головой на диване накрывается... и дивану теплей и ему уютней... вдвоём... наедине с собою.. и с болью прошлых ран, когда фильмики пикантные смотрит о низкой отвественности.
А вы уже боевой диван заправили?