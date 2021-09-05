СМИ сообщили о попытке госпереворота в Гвинее

15:07 5.09.2021

В столице Гвинеи Конакри в коммуне Калум, где находится резиденция главы государства, началась стрельба, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Guinee 360.

На публикуемых в соцсетях кадрах слышны взрывы, виден дым.

По данным источников издания Jeune Afrique, в Гвинее началась попытка госпереворота. За ней стоят стоят силы спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. "Путчистами" руководит полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Конде возглавляет Гвинею с 2010 года. В октябре 2020-го политик выиграл очередные выборы. После голосования в стране начались беспорядки, жертвами которых стали не менее десяти человек.

По предварительным данным, военные мятежники задержали президента страны Альфу Конде, сообщают местные СМИ.

В новость внесены дополнения в 16:20 мск