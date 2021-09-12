ФБР опубликовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября
Федеральное бюро расследований США опубликовало на своем сайте первый из рассекреченных по указу президента Джо Байдена документов по терактам 11 сентября 2001 года.
Материал от 4 апреля 2016-го составлен по результатам бесед агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе. В частности, агенты выясняли его связи с людьми, которые помогали с логистикой угонщикам самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару. Интервью проходило 12 и 13 ноября 2015 года.
Документ состоит из 16 страниц с большим количеством удаленных фрагментов текста. В частности, из него вырезали имя самого источника, который претендовал на получение американского гражданства, пишет РИА Новости.
Ранее Джо Байден, выполняя одно из своих предвыборных обещаний, поручил министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение полугода.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Более 100 агенств пиндостана, включая ЦРУ, ФБР, агентства по национальной безопасности пришли к единодушному заключению, что Трамп-президент спущен из России. Как же не верить этому рассекркченному документу по событиям 911?
и боширова алиби.
Только клинический идиот может поверить что арабские террористы смогли в чужой стране организовать мощнейший теракт с угоном аж ЧЕТЫРЕХ больших самолетов ТРИ из которых смогли взорвать. Это можно было сделать только с помощью американских спец.служб и наверно ЦРУ. Поэтому не верьте опубликованным "секретных" материалам ФБР где публике дадут только кастрированную информацию.
Почему из 4-х самолетов ни один не атаковал здание Белого Дома или Капитолий? Вот где зарыта та кость которую нужна искать песикам из стаи детективов.
но после вывода войск из Афганистана им нужно ещё больше перестройки, ускорения и гласности.
патриот на оккупированных сионистами территориях, подложил своей европейской подружке, вылетавшей на Эль-Аль в Европу, в чемодан гостинец. Но зловредная секьюристка просекла, и сорвала удар по сионизму.