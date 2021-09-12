ФБР опубликовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября

13:06 12.09.2021

Федеральное бюро расследований США опубликовало на своем сайте первый из рассекреченных по указу президента Джо Байдена документов по терактам 11 сентября 2001 года.

Материал от 4 апреля 2016-го составлен по результатам бесед агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе. В частности, агенты выясняли его связи с людьми, которые помогали с логистикой угонщикам самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару. Интервью проходило 12 и 13 ноября 2015 года.

Документ состоит из 16 страниц с большим количеством удаленных фрагментов текста. В частности, из него вырезали имя самого источника, который претендовал на получение американского гражданства, пишет РИА Новости.

Ранее Джо Байден, выполняя одно из своих предвыборных обещаний, поручил министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение полугода.

Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.