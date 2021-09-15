Журнал Time включил Навального в топ-100 самых влиятельных людей мира

21:40 15.09.2021

Журнал Time опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира за 2021 год.

Всего в рейтинг шесть категорий: «Кумиры», «Первопроходцы», «Гиганты», «Деятели искусств», «Лидеры» и «Изобретатели».

Отбывающий срок в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный был включен в категорию «Кумиры», в которую также вошли британский принц Гарри с супругой Меган Маркл, теннисистка Наоми Осака, певица Бритни Спирс и японский бейсболист Сёхей Отани, сообщает РБК.

В категорию «Изобретатели» попали основатель компании SpaceX Илон Маск, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, глава General Motors Мэри Барра и канадско-российский программист Виталик Бутерин.

В рейтинг также вошли адвокат семьи убитого в прошлом году в США афроамериканца Джорджа Флойда Бен Крамп (категория «Первопроходцы»), глава Apple Тим Кук («Гиганты»), актрисы Кейт Уинслет и Скарлетт Йоханссон («Деятели искусств»), а также глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала («Лидеры»), президент Ирана Ибрахим Раиси («Лидеры») и глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски («Лидеры»).

В категорию «Лидеры» также попали исполняющий обязанности заместителя главы правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар (участник запрещенной в России террористической организации «Талибан»), председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Джо Байден, Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис.