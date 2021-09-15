Журнал Time включил Навального в топ-100 самых влиятельных людей мира
Журнал Time опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира за 2021 год.
Всего в рейтинг шесть категорий: «Кумиры», «Первопроходцы», «Гиганты», «Деятели искусств», «Лидеры» и «Изобретатели».
Отбывающий срок в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный был включен в категорию «Кумиры», в которую также вошли британский принц Гарри с супругой Меган Маркл, теннисистка Наоми Осака, певица Бритни Спирс и японский бейсболист Сёхей Отани, сообщает РБК.
В категорию «Изобретатели» попали основатель компании SpaceX Илон Маск, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, глава General Motors Мэри Барра и канадско-российский программист Виталик Бутерин.
В рейтинг также вошли адвокат семьи убитого в прошлом году в США афроамериканца Джорджа Флойда Бен Крамп (категория «Первопроходцы»), глава Apple Тим Кук («Гиганты»), актрисы Кейт Уинслет и Скарлетт Йоханссон («Деятели искусств»), а также глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала («Лидеры»), президент Ирана Ибрахим Раиси («Лидеры») и глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски («Лидеры»).
В категорию «Лидеры» также попали исполняющий обязанности заместителя главы правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар (участник запрещенной в России террористической организации «Талибан»), председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Джо Байден, Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как они могли обойти несменяемого президента РФ? Который может моргнув глазом за ночь отремонтировать крышу на детсаде которую не могли исправить 20 лет там детишки мерзли и болели или в одночасье появится новая дорога или коттедж для многодетной семьи. Какой ещё президент или бизнесмен на такое способен? Подобных примеров в мире больше нет. Не зря они подозревают что тайфуны постоянно накрывающие Америку это дело тоже его рук, вполне может быть.
Что это за листики скреплённые степлером такие и что это за какое то количество фамилий напечатанное в них.
Если я не знаю это значит только одно: значение этой брошюры ничтожно исчезающе.
Я ЕСТЬ ВСЁ.