В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
Польские власти подтвердили свое намерение отказаться от российского газа. Как заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, Польша не будет продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в 2022 году.
"Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом", — приводит слова Наимского РИА Новости.
Польша рассчитывает с 1 октября 2022 года уже начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe. По мнению чиновников, данный газопровод позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия России.
На сегодняшний день Польша покупает в России до 10 миллиардов кубометров газа в год. Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe, который должен быть реализован в 2022 году. Стоимость проекта составляет около 1,7 миллиарда евро.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Слава Богу, никогда больше пластмассовых польских яблок с отвратительным вкусом в России не будет.
В Норвегии таких идиотов не видать. Им и так хорошо, все свои добытые объемы газа они всегда ранее реализовывали в Европе. На хрена им еще на польскую трубу тратиться?
Это очень сомнительно.
1. Вот уже второй год Дания мурыжит разрешение на строительство этого газопровода. Какие-то там мыши на территории Дании вроде бы пострадают.
2. Более того, этот Baltic Pipe по проекту должен пересечь две нитки СП и две нитки СП-2. Разрешение на пересечение коварный Газпром дал немедленно. Пусть пересекают, только проект им, полякам, надо предоставить такой, чтобы никакого ущерба для СП и СП-2 не нанести. Естественно, арбитром по безопасности будет вредная Европа.
3. Этот самый Baltic Pipe должен подать газ из морского месторождения в Норвегии через Данию в Польшу и далее в Литву. Якобы Литва тоже заинтересована в этом газе. За транзит поляки хотят драть денежку с Литвы. Немного, но все же хотят. Эти польские дурни забывают, что в Литве есть терминал для приема СПГ и российский газ, который через Финляндию (газопровод Северное сияние), Эстонию, Латвию идет в Литву. И этот газ дешевле норвежского.
4. Норвегия качает свой газ в Европу. Если из норвежских объемов когда-нибудь в Польшу уйдет 10 млрд кубов, то в Европу поступит на 10 млрд меньше норвежского газа, который с удовольствием компенсирует Газпром. Причем Газпрому выгоднее иметь дело с солидными европейскими потребителями, чем с польскими голодранцами.
Пожелаем ляхам успешного бизнеса и будем следить.
Что то маленькая сумма для газопровода. 1,7млрд. Смета вероятно увеличится к концу. И труба маленького диаметра...
Учитывая то, что одна только Польша будет пользоваться этой трубой, то цена на газ там будет в разы выше чем у РФ. Плюс они будут включать в цену для потребителей амортизацию трубы, обслуживание и компенсацию затрат на неё.
А если начнут гордым Киевлянам ещё перепродавать, там цена раз в пять подпрыгнет.
Не думаю, что Норвежцы захотят пополам с панове нести затраты на трубу.