В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России

09:35 16.09.2021

Польские власти подтвердили свое намерение отказаться от российского газа. Как заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, Польша не будет продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в 2022 году.

"Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом", — приводит слова Наимского РИА Новости.

Польша рассчитывает с 1 октября 2022 года уже начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe. По мнению чиновников, данный газопровод позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия России.

На сегодняшний день Польша покупает в России до 10 миллиардов кубометров газа в год. Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe, который должен быть реализован в 2022 году. Стоимость проекта составляет около 1,7 миллиарда евро.