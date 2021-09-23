Польша разместит на восточной границе американские танки

Власти Польши разместят на своей границы танки Abrams, купленные у США. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, пишет РИА Новости.

По его словам, всего планируется разместить 250 танков. В основном они будут дислоцироваться на восточной границе Польши.

Ранее в Варшаве заявляли, что рассчитывают получить новую бронетехнику в 2022 году. В частности, речь идет о модификации M1A2 Abrams SEPv3. Поставки обойдутся Польше в 23 миллиарда долларов. По словам главы Минобороны страны, "самые лучшие в мире танки" нужны, чтобы снизить "риск нападения" на страну.

Польские политики неоднократно заявляли, что НАТО следует активнее противостоять России, которую они считают угрозой для безопасности страны. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.09.2021, 17:30
    Гость: Успехов

    А тебе ватник советую погуглить и ты тогда сможешь найти военное фото где даваторцы идут в атаку на танки с шашкамаи .

  2. 23.09.2021, 15:28
    Гость: Доцент

    Решение Польши правильное, они не с РФ собрались воевать а с Украиной и Белоруссией в первую очередь, чтобы вернуть свои не законно захваченные 17 сен. 1939г СССР земли, оттуда исходит не стабильность.

  3. 23.09.2021, 15:23
    Гость: С

    шашками на танки? Ты дурак плохо знаешь историю. Кавалеристс воевали как пехота. А лошади использовались для перевозки. Во время боя лошади находились позади в укрытии. Ты когда врешь, так меру знай.

  4. 23.09.2021, 15:22
    Гость: Кстати

    Немецкие лёгкие пулемётные танки Pz. IA и Pz. IB (боевая масса — 5,4-5,8 т, броня — 13 мм) несравненно слабее польских 7ТР.
    PzII (боевая масса — 8,9 т, броня — 14 мм, скорость — 40 км/ч) вооружены 20-мм пушкой. И с ними 7ТР могли сражаться.
    Чешские танки в немецкой армии Pz.35(t) и Pz.38(t) с 37-мм пушкой более-менее равноценны польским 7ТР...

  5. 23.09.2021, 15:06
    Гость: Да

    Польше все еще хочется поввоевать с Россией и построить свою собственную империю от моря до моря.. До есть еключить в своё пространство и Одессу, и все, что в промежутке..

    Думаю, без хохлов :)

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    Пусть мечтают... Пока.. :)

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