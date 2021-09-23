Польша разместит на восточной границе американские танки

11:03 23.09.2021

Власти Польши разместят на своей границы танки Abrams, купленные у США. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, пишет РИА Новости.

По его словам, всего планируется разместить 250 танков. В основном они будут дислоцироваться на восточной границе Польши.

Ранее в Варшаве заявляли, что рассчитывают получить новую бронетехнику в 2022 году. В частности, речь идет о модификации M1A2 Abrams SEPv3. Поставки обойдутся Польше в 23 миллиарда долларов. По словам главы Минобороны страны, "самые лучшие в мире танки" нужны, чтобы снизить "риск нападения" на страну.

Польские политики неоднократно заявляли, что НАТО следует активнее противостоять России, которую они считают угрозой для безопасности страны.