Алиев заявил о завершении карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что карабахский конфликт остался в прошлом. Как пишет РИА Новости, в ходе своего выступления на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.

"Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны", — заявил глава Азербайджана, призвав государства — члены Организации Объединенных Наций и Секретариат ООН при ссылке на территории Азербайджана "не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер".

Алиев также заявил о том, что не видит от Еревана позитивной реакции на предложение по подписанию мирного договора. 

"Конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение", — заключил Алиев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.09.2021, 20:51
    Гость: АРМЯНИН

    Это Россия на птичьих прпвах ? Совсем КУ КУ. Обратись к Сакашвили он тебе всё разъяснит. Твой ник точно характеризует тебя. Ала иди кинзукроппетрушка разводи.

  2. 24.09.2021, 19:09
    Гость: Дурень

    Никакого арцаха нет небыло и не будет, и уж тем более под контролем России. Россия там на птичьих правах и на ограниченное пятью годами время. Не надо писать то о чём понятия не имеешь.

  3. 24.09.2021, 17:02
    Гость: АРМЯНИН

    // В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.//
    Впервые не солгал, нет такой единицы, есть Арцах под контролем РФ и это надолго.

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