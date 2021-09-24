Алиев заявил о завершении карабахского конфликта

13:20 24.09.2021

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что карабахский конфликт остался в прошлом. Как пишет РИА Новости, в ходе своего выступления на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.

"Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны", — заявил глава Азербайджана, призвав государства — члены Организации Объединенных Наций и Секретариат ООН при ссылке на территории Азербайджана "не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер".

Алиев также заявил о том, что не видит от Еревана позитивной реакции на предложение по подписанию мирного договора.

"Конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение", — заключил Алиев.