Алиев заявил о завершении карабахского конфликта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что карабахский конфликт остался в прошлом. Как пишет РИА Новости, в ходе своего выступления на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.
"Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны", — заявил глава Азербайджана, призвав государства — члены Организации Объединенных Наций и Секретариат ООН при ссылке на территории Азербайджана "не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер".
Алиев также заявил о том, что не видит от Еревана позитивной реакции на предложение по подписанию мирного договора.
"Конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение", — заключил Алиев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это Россия на птичьих прпвах ? Совсем КУ КУ. Обратись к Сакашвили он тебе всё разъяснит. Твой ник точно характеризует тебя. Ала иди кинзукроппетрушка разводи.
Никакого арцаха нет небыло и не будет, и уж тем более под контролем России. Россия там на птичьих правах и на ограниченное пятью годами время. Не надо писать то о чём понятия не имеешь.
// В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.//
Впервые не солгал, нет такой единицы, есть Арцах под контролем РФ и это надолго.
Носорогу. Мечтать невредно.
С твоими трюселями Ильхлам разберётся.