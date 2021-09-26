В Германии открылись избирательные участки на выборах в Бундестаг

Выборы в Бундестаг начались в Германии. Ровно в 08:00 воскресенья (09:00 мск) по всей стране открылись избирательные участки. Правом голоса, по данным Федерального статведомства, обладают примерно 60,4 млн жителей страны, именно они определят будущий состав парламента.

После выборов на основании распределения мандатов в Бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером.

В стране используется смешанная избирательная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов избирается в 299 избирательных округах путем прямого голосования, другая - по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за кандидата (прямой мандат), второй - за партийный список. Количество мандатов партий в Бундестаге должно отражать результаты голосования по партийным спискам, пишет ТАСС.

В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Реальные шансы на попадание в парламент, однако, имеют только блок ХДС/ХСС, социал-демократы, "Зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия. Всего за места в Бундестаге будет бороться рекордное число кандидатов - 6 211, в том числе 2 024 женщины.

Социологические институты предрекают крайне упорную борьбу между Социал-демократической партией Германии и блоком ХДС/ХСС. Согласно одному из последних опросов, СДПГ с кандидатом в канцлеры Олафом Шольцем всего на один процентный пункт опережает консерваторов, от которого в главы правительства выдвинут премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.09.2021, 17:48
    Гость: Сорин И.Л.- О.К., Саша, закругляюсь. К черту путинский СП-2

    и русские деревни без газа. Я про амеров, которые на Луне не были. Мощь амерских и эрэфовских СМИ несопоставима. Гагарин потому только до сих пор был в Космосе, что обаял всех своей улыбкой.

  4. 26.09.2021, 17:09
    Гость: Все не так дешево, что бы просто так туда ракеты пулять.

    А зачем? Программа отработана и выполнена.
    На очереди иные космические проекты.
    Вон, китайские и американские марсоходы уже по Марсу рассекают.

  5. 26.09.2021, 16:59
    Гость: Европа - она разная

    Хорошо, что хоть Розу Люксембург изображать можно. А на Украине даже упоминать нельзя.

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