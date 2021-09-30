Экс-президент Франции Николя Саркози приговорен к году заключения

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к одному году заключения. Суд признал его виновным в превышении финансовых расходов во время президентской избирательной кампании 2012 года, сообщает телеканал BFM

Саркози будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением.

По данным следствия, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством Bygmalion встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию. На неё было потрачено более €42 млн вместо допустимых по закону €22 млн. В рамках данного дела обвинения были предъявлены 14 лицам, в том числе Саркози, напоминает News.ru.

Экс-президент Франции свою вину не признал, он будет обжаловть решение суда, заявил его адвокат Тьерри Херцог.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.09.2021, 19:56
    Гость: Павел__

    Сразу видно, что Франиция не "встало с колен". Учились-бы у нашенской ворократии! През - "сакрален"! Всё, что он делает - правильно! Всё, что он не делает - тоже правильно! Если през что-то делает неправильно - значит он правильно делает, что делает неправильно! Если он нарушает закон - значит правильно нарушает!

  3. 30.09.2021, 19:00
    Гость: советский

    Идеала достичь невозможно. Но на этом примере Франции мы видим, если не торжество демократии, то - действенность законов и ответственности за совершённые деяния.
    Шайка же Владимира Подлого защищает себя репресивным законодательством и пожизненной неприкосновенностью. При этом совершенно не учитывая исторический опыт России - когда полыхнёт, то не спасают ни верные до поры цепные псы, ни пожизненная неприкосновенность... .

  4. 30.09.2021, 17:45
    Гость: tot64

    Проклятый, гнилой запад... никакого респекта. Презика в тюрму. Что это за демократия ?
    Вот в россии... это да. Демократия!

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