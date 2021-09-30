Экс-президент Франции Николя Саркози приговорен к году заключения

14:15 30.09.2021

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к одному году заключения. Суд признал его виновным в превышении финансовых расходов во время президентской избирательной кампании 2012 года, сообщает телеканал BFM.

Саркози будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением.

По данным следствия, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством Bygmalion встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию. На неё было потрачено более €42 млн вместо допустимых по закону €22 млн. В рамках данного дела обвинения были предъявлены 14 лицам, в том числе Саркози, напоминает News.ru.

Экс-президент Франции свою вину не признал, он будет обжаловть решение суда, заявил его адвокат Тьерри Херцог.