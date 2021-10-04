На Украине опровергли возобновление транзита газа в Венгрию

10:34 4.10.2021

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон опроверг возобновление транзита газа в Венгрию. Такое сообщение появилось на странице Макогона в Facebook.

«В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" восстановил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, в настоящее время есть небольшой поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — говорится в посте.

По информации на сайте оператора, 2 октября через украинскую станцию «Берегово» в Венгрию было поставлено 2,31 млн куб. м газа. По данным на сайте оператора газотранспортной системы Венгрии, поставки через украинскую территорию идут непрерывно в течение 3 октября, пишет ТАСС.

Ранее пресс-служба оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины заявила, что «Газпром» с утра 1 октября остановил транзит газа в Венгрию через Украину. По ее сообщению, заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.) в размере 24,6 млн куб. м в сутки.

«Газпром» и Венгрия на прошлой неделе подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа. Соглашение вступило в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 года.