На Украине опровергли возобновление транзита газа в Венгрию

© KM.RU, Алексей Белкин

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон опроверг возобновление транзита газа в Венгрию. Такое сообщение появилось на странице Макогона в Facebook.

«В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" восстановил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, в настоящее время есть небольшой поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — говорится в посте.

По информации на сайте оператора, 2 октября через украинскую станцию «Берегово» в Венгрию было поставлено 2,31 млн куб. м газа. По данным на сайте оператора газотранспортной системы Венгрии, поставки через украинскую территорию идут непрерывно в течение 3 октября, пишет ТАСС.

Ранее пресс-служба оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины заявила, что «Газпром» с утра 1 октября остановил транзит газа в Венгрию через Украину. По ее сообщению, заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.) в размере 24,6 млн куб. м в сутки.

«Газпром» и Венгрия на прошлой неделе подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа. Соглашение вступило в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.10.2021, 14:49
    Гость: личный опыт

    потому что по одной и той же трубе газ в противоположных направлениях идти не может.

  3. 04.10.2021, 12:42
    Гость: Юрий СПб

    Нет не так! Газ пошёл для Венгрии через Украину, где его тут же украли и объявили, что ничего не было.

  4. 04.10.2021, 12:35
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    А ведь в былые и недалёкие времена панЫ украинцы просто с предыханием вещали, "шо скоро за хАз москали им доплачивать будут...нууу, шоб брали титульные этот вонючий хАз". Вот надо было им это. Или уж правда необучаемыми стали за это время? Да и фиг бы сними. Пусть продолжают процветать в столь изменчивом времени да пространстве.

  5. 04.10.2021, 12:08
    Гость: Александр

    Если я правильно понял из этого сообщения, Украина отдает долги по газу европейским странам из своих хранилищ. А кто-то принял это за прокачку газа Россией. Ну, или пытался это так представить

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