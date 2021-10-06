Сенаторы США призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов

09:05 6.10.2021

Группа сенаторов от обеих представленных в американском Конгрессе партий призвала администрацию Белого дома добиться разрешения от России на увеличение количества дипломатов в посольстве в Москве. В случае, если Москва ответит отказом, они предлагают выслать 300 российских дипломатов с американской территории.

"Россия должна выдать достаточное количество виз, чтобы обеспечить дипломатический паритет в том, что касается числа дипломатов США в России и российских дипломатов в США. Если такие меры не будут приняты, призываем начать выдворять дипломатов РФ, чтобы их осталось столько же, сколько дипломатов США - в России", - цитирует письмо сенаторов "Интерфакс".

Документ подписали глава комитета по иностранным делам - демократ Боб Менендез, его заместитель - республиканец Джим Риш, а также республиканец Марко Рубио и демократ Марк Уорнер. Они подчеркнули, что "если Россия не будет сотрудничать, то нужно выслать 300 российских дипломатов".

Сенаторы напомниили, что Москва запретила посольству США нанимать на работу российских граждан, которых считает "американскими дипломатами". "В результате запрета такие люди в РФ не смогли продолжить работу на США", - подчеркивают они. По подсчетам сенаторов теперь "на территории США находятся более 400 российских дипломатов, а у США в России - лишь около 100 американских дипломатов".

В МИД России предупредили, что подобный шаг США может привести к полному закрытию американских загранучреждений в России.

"Даже не будем напоминать, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. Важно другое. Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.