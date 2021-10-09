Ливан оказался полностью обесточен из-за остановки двух электростанций

18:03 9.10.2021

В Ливане из-за нехватки топлива прекратили работу две крупнейшие электростанции "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар".

В настоящее время государственная электроэнергетическая компания пытается урегулировать ситуацию. Компания попытается использовать запасы топлива минобороны страны, чтобы запустить электростанции, но сделать это быстро не удатстя, пишет "Интерфакс" со ссылкой на ближневосточные СМИ.

Не исключено, что отключение электроэнергии по всей стране продлится несколько дней.

Учреждения остались без топлива, поскольку у правительства Ливана не хватает валюты для оплаты. Сообщается, что суда с нефтью и газом отказываются заходить в порты страны, пока они не получат деньги за топливо, причем только в долларах США.

Ливан оказался парализован экономическим кризисом, который лишь усугубился с падением импорта топлива. Местные жители покупают его на черном рынке. Порой в стране выстраивались многокилометровые очереди желающих заправить машины, царящий хаос на заправка закачивался стычками.