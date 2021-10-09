Ливан оказался полностью обесточен из-за остановки двух электростанций

В Ливане из-за нехватки топлива прекратили работу две крупнейшие электростанции "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар".

В настоящее время государственная электроэнергетическая компания пытается урегулировать ситуацию. Компания попытается использовать запасы топлива минобороны страны, чтобы запустить электростанции, но сделать это быстро не удатстя, пишет "Интерфакс" со ссылкой на ближневосточные СМИ.

Не исключено, что отключение электроэнергии по всей стране продлится несколько дней.

Учреждения остались без топлива, поскольку у правительства Ливана не хватает валюты для оплаты. Сообщается, что суда с нефтью и газом отказываются заходить в порты страны, пока они не получат деньги за топливо, причем только в долларах США.

Ливан оказался парализован экономическим кризисом, который лишь усугубился с падением импорта топлива. Местные жители покупают его на черном рынке. Порой в стране выстраивались многокилометровые очереди желающих заправить машины, царящий хаос на заправка закачивался стычками.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.10.2021, 00:19
    Гость: Мимо.

    После истории со взрывом и притягиванием за уши русского капитана никто в этом дерьме мазаться не станет.

  3. 09.10.2021, 22:38
    Гость: Реплика

    Хотите угадаю, кто из "мировых пи... лидеров" в смысле, услужливо высунув язык, будет навязывать помощь?

  5. 09.10.2021, 21:16
    Гость: пидону

    С каких пор Ливан стал большим другом России?! Понабрали в ипсошники с отклонением в умственном развитии!

Все комментарии (13)
Выбор читателей
«Россия — Украина: призрак войны. В российско-украинских отношениях есть рубеж, переход которого делает войну неизбежной»
Корона-фейк
Разоблачаем ложь о коронавирусе: Сколько раз нам соврали?
«Большая беда русского народа - это дырка на месте национальности»
«Большая беда русского народа - это дырка на месте национальности»
Магамаали Ханмагомедова
Отец дагестанца, избившего москвича в метро, назвал сына «добрым парнем»
Избранное
Волков бояться — на митинги не ходить: какие фобии нас одолевают
«Берегите свою ДНК! В интересах общества отправку биоматериалов за границу надо запретить»
«Диванные войска»: молодежь России осталась глуха к истинному патриотизму
Обманувший ИКЕА Пономарев получил добавку к сроку
Как рассчитать потребность в калориях. А вы знали?
Дельфин прошелся по болевым точкам в День Москвы
Hypophysis «Искавший зла»
Август 1941 года. Крах блицкрига и приговор Истории
«Я давно живу на свете и могу свидетельствовать: раньше такого не было. Да, всегда была зависть – чувство вечное и универсальное, но так чтобы полыхать ненавистью – нет, не было»
«Майдан» в Польше: Варшава поплатилась за попытку «раскачать» Беларусь
«Есть надежда, что правительство окрепло до такой степени, что действительно начнёт ограничивать произвол монополии»