В ФРГ расследуют причастность Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов
Власти Германии расследуют причастность президента Белоруссии Александра Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
Германские следователи считают, что "посредством организованной на государственном уровне перевозки мигрантов" Лукашенко якобы "хочет шантажировать Европу с целью снятия санкций" с Минска. По оценке федеральной полиции ФРГ, с начала августа через Белоруссию в Германию (через территорию Польши) нелегально добрались почти 4 тыс. иностранцев, из них только за первую неделю октября - 1 183. Речь, прежде всего, идет о сирийцах и иракцах.
Мигранты вылетают в Белоруссию из аэропортов Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (ОАЭ), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция) и с середины сентября по белорусской студенческой визе из Дамаска. По прибытии в Минск пограничники или милиция якобы доставляют их к польской границе. За помощь в незаконном пересечении границ ЕС они платят белорусской стороне около €4 тыс., утверждает газета.
В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Власти Польши ранее приняли решение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Метка луке доставлена . путриоты по этому поводу могут нести свой бред и дальше . Только где он закончит свои года , дети уж точно не в Беларуссии .
Белоруские земли, тоже узбекам будут отдавать, как у нас в Крыму и на Псковщине?
Так мадам Меркель в засос живёт с Эрдоганом,в евросоюзе только она выступает за нормальные отношения с Турцией, проплачивает расходы за продержку их в Турции. Часто подчёркивает о давних политэкономических отношении, известно, что через недельку в последний раз полетит к другану в Анкару. Тем временем в сопровождение турка, надувные лодки по 60-80 мигрантов каждый день по графику, высаживались на острова Греции, правда в последнее поубавились, медлено, но миграция продолжается Интересно, как сложиться в дальнейшем отношение Германии с Турции-увидим.....
Фашистам всегда кто-то виноват. Только не они сами. Пора бы немецким недобиткам успокоиться. Недовешали их в ВОВ. Опять голову подняли.
Бацька на время расследования подаст в отставку