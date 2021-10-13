Подписчики экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии сядут в тюрьму

14:31 13.10.2021

Белорусские власти будут привлекать к уголовной ответственности подписчиков Telegram-каналов, отнесенных властями к экстремистским. Об этом сообщается на странице в Telegram главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД республики.

В сообщении, в частности, говорится, что ГУБОП "начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе, в мессенджерах и социальных сетях, экстремистскими формированиями".

Таким образом, подписчики таких каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса как участники экстремистского формирования. Им будет грозить до семи лет лишения свободы.

По состоянию на август власти Белоруссии признали экстремистскими более 170 телеграм-каналов и чатов. Большинство из них были признаны экстремистскими в текущем году. Согласно законодательству республики, распространение информационных продуктов, включенных в национальный список экстремистских материалов, а также изготовление, публикация, хранение или транспортировка такой информации влечет административную ответственность (19.11 КоАП).