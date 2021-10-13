Подписчики экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии сядут в тюрьму

Белорусские власти будут привлекать к уголовной ответственности подписчиков Telegram-каналов, отнесенных властями к экстремистским. Об этом сообщается на странице в Telegram главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД республики.

В сообщении, в частности, говорится, что ГУБОП "начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе, в мессенджерах и социальных сетях, экстремистскими формированиями". 

Таким образом, подписчики таких каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса как участники экстремистского формирования. Им будет грозить до семи лет лишения свободы.

По состоянию на август власти Белоруссии признали экстремистскими более 170 телеграм-каналов и чатов. Большинство из них были признаны экстремистскими в текущем году. Согласно законодательству республики, распространение информационных продуктов, включенных в национальный список экстремистских материалов, а также изготовление, публикация, хранение или транспортировка такой информации влечет административную ответственность (19.11 КоАП).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.10.2021, 01:21
    Гость: Рогалий, только не надо про честно

    Ну про "честно много раз подряд" говорить думаю не стоит, эксперты называют цифру 30-40% поддержки Григорьича, то есть и 50ти процентов у него нет, а значит при нормальных выборах был бы второй тур. Если бы он себе дорисовал до 55% скажем, все и сейчас прошло бы нормально, но гений захотел 80%. Да, он не развалил все в стране, как вна Украине, и за это заметная часть людей его поддерживает, но он все равно уже надоел очень многим, 25 лет сидит как никак. То есть там, по-моему мнению, примерно половина за него, половина против. Или вы думаете что толпы людей во всех видеоматериалах из Минска нарисованы чтоль? или тоже змагары? По ситуации с ковидом он наоборот повел себя наиболее здраво, не упал ниц перед глобалистами-ширяловщиками.

  3. 14.10.2021, 00:22
    Гость: blog2038

    "Белорусские власти будут привлекать к уголовной ответственности подписчиков Телеграм-каналов, отнесенных властями к экстремистским."
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    Придётся печатать Искру и разбрасывать листовки.

  4. 13.10.2021, 23:48
    Гость: ABCD

    А хто будет картохи копать в поле? Ежели всех пересажают.
    Борьба с инакомыслием "у нас" с батькой похоже уже дошла до маразма, уже не шаг до диктаторства а четверть шажочка.
    Посадка за инакомыслие- откровенный признак авторитарного правления.

  5. 13.10.2021, 23:18
    Гость: Да!

    Идиотам - место на лесоповале. Там будут и кружевные трусики, и кофий с круассаны...и пенсия по 2 тыс евро.

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