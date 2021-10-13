Подписчики экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии сядут в тюрьму
Белорусские власти будут привлекать к уголовной ответственности подписчиков Telegram-каналов, отнесенных властями к экстремистским. Об этом сообщается на странице в Telegram главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД республики.
В сообщении, в частности, говорится, что ГУБОП "начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе, в мессенджерах и социальных сетях, экстремистскими формированиями".
Таким образом, подписчики таких каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса как участники экстремистского формирования. Им будет грозить до семи лет лишения свободы.
По состоянию на август власти Белоруссии признали экстремистскими более 170 телеграм-каналов и чатов. Большинство из них были признаны экстремистскими в текущем году. Согласно законодательству республики, распространение информационных продуктов, включенных в национальный список экстремистских материалов, а также изготовление, публикация, хранение или транспортировка такой информации влечет административную ответственность (19.11 КоАП).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну про "честно много раз подряд" говорить думаю не стоит, эксперты называют цифру 30-40% поддержки Григорьича, то есть и 50ти процентов у него нет, а значит при нормальных выборах был бы второй тур. Если бы он себе дорисовал до 55% скажем, все и сейчас прошло бы нормально, но гений захотел 80%. Да, он не развалил все в стране, как вна Украине, и за это заметная часть людей его поддерживает, но он все равно уже надоел очень многим, 25 лет сидит как никак. То есть там, по-моему мнению, примерно половина за него, половина против. Или вы думаете что толпы людей во всех видеоматериалах из Минска нарисованы чтоль? или тоже змагары? По ситуации с ковидом он наоборот повел себя наиболее здраво, не упал ниц перед глобалистами-ширяловщиками.
Ты будешь копать! Умник нашелся...
"Белорусские власти будут привлекать к уголовной ответственности подписчиков Телеграм-каналов, отнесенных властями к экстремистским."
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Придётся печатать Искру и разбрасывать листовки.
А хто будет картохи копать в поле? Ежели всех пересажают.
Борьба с инакомыслием "у нас" с батькой похоже уже дошла до маразма, уже не шаг до диктаторства а четверть шажочка.
Посадка за инакомыслие- откровенный признак авторитарного правления.
Идиотам - место на лесоповале. Там будут и кружевные трусики, и кофий с круассаны...и пенсия по 2 тыс евро.