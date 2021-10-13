Черногория раскрыла имена обладателей «золотых паспортов»

09:05 13.10.2021

Власти Черногории обнародовали документ обладателей так называемых "золотых" паспортов. Как пишет РБК, документ содержит 166 пооложительных решений о предоставлении гражданства страны, большая часть имен принадлежит гражданам России.

У заявителей указано имя, место рождения и предыдущее гражданство. Другие личные данныет, включая год рождения, не указаны, либо закрашены.

Среди заявителей значатся:

Олег Сафронов, тезка бывшего главы Ростуризма. В его заявлении на получение гражданства указано место рождения — город Целиноград (бывшее название города Нурсултан/Астана, столицы Казахстана). Именно там родился бывший глава Ростуризма. Олег Сафронов был назначен главой ведомства в 2014 году, пост он оставил в 2019 году.

Полный тезка генерального директора «Авито» Владимира Правдивого, также у них совпадает место рождения — село Арзгир в Ставропольском крае. Вместе с ним черногорское гражданство получили его супруга и двое детей.

Александр Ширяев, тезка члена совета директоров ТМК. Местом рождения автора заявления на получение гражданства указана Курганская область — там родился и член совета директоров ТМК.

Тезка партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова. Городилов был первым вице-президентом «Сибнефти» и первым зампредом правительства Чукотки в то время, когда регион возглавлял Абрамович. Также раньше он был заместителем Абрамовича в компании Millhouse — инвесткомпании, созданной для управления активами миллиардера. Так же, как и Андрей Городилов, заявитель, получивший паспорт Черногории, родился в Сургуте.

Сергей Балаганский, тезка бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит». Как и экс-глава банка, заявитель родился в городе Фрунзе — ныне Бишкек, столица Киргизии. В 2015 году у банка отозвали лицензию. Это решение ЦБ принял в связи с тем, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. В результате исполнения требований ЦБ по формированию резервов банк полностью лишился собственного капитала.

В публикации отмечается, что журналисты направили соответствующие запросы в компании, чтобы прояснить ситуацию по совпадающим данным в списке.

Напомним, что помимо Черногории, схожие программы по получению "золотых паспортов" действуют на Мальте. Раньше такая же программа была у Кипра, но в 2020 году ее закрыли после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден у себя в стране за отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному. В апреле независимая парламентская комиссия на Кипре пришла к выводу, что гражданство страны был предоставлено с нарушениями более чем 3,5 тыс. человек.