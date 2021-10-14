Правительство Японии распустило нижнюю палату парламента
Правительство Японии на внеочередном заседании в четверг вынесло постановление о роспуске Палаты представителей парламента страны, пишет "Интерфакс". Официально нижняя палата парламенто была распущена после того, как постановление было зачитано на пленарном заседании в 7 утра по московскому времени.
Отмечается, что роспуск правительства инициировал новый премьер-министр Японии Фумио Кисида. Внеочередные выборы будут, предположительно, назначены на 31 октября, кабинет министров официально назначит дату позже в четверг.
Предвыборная кампания официально начнется в следующий вторник - 19 октября.
Это будут первые выборы в нижнюю палату за четыре года.
Главными вопросами избирательной кампании, вероятно, будут меры реагирования на пандемию коронавируса и пути восстановления экономики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Японская либерально-демократическая партия находится у власти в Японии более 60 лет (с крохотными перерывами). По сути это бессменная однопартийная диктатура. И это американцев нисколько не беспокоит.
тоже распустились до беспредела.