Правительство Японии распустило нижнюю палату парламента

Правительство Японии на внеочередном заседании в четверг вынесло постановление о роспуске Палаты представителей парламента страны, пишет "Интерфакс". Официально нижняя палата парламенто была распущена после того, как постановление было зачитано на пленарном заседании в 7 утра по московскому времени. 

Отмечается, что роспуск правительства инициировал новый премьер-министр Японии Фумио Кисида. Внеочередные выборы будут, предположительно, назначены на 31 октября, кабинет министров официально назначит дату позже в четверг. 

Предвыборная кампания официально начнется в следующий вторник - 19 октября.

Это будут первые выборы в нижнюю палату за четыре года.

Главными вопросами избирательной кампании, вероятно, будут меры реагирования на пандемию коронавируса и пути восстановления экономики.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.10.2021, 13:03
    Гость: ivk

    Японская либерально-демократическая партия находится у власти в Японии более 60 лет (с крохотными перерывами). По сути это бессменная однопартийная диктатура. И это американцев нисколько не беспокоит.

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