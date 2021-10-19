ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне

Сотрудники ФБР проводят обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщила в Twitter репортер телеканала NBC Лаура Стриклер. Представитель ФБР подтвердил телеканалу, что агентство проводят «следственные действия» в доме предпринимателя в Вашингтоне.

Причину визита в дом бизнесмена в ведомстве не уточнили, сообщает РБК.

Минюст США в свою очередь не комментирует наличие каких-либо претензий к Дерипаске и новых дел, в которых он фигурирует, в судебной базе данных пока что нет, пишет Телеграм-канал «Раньше всех».

На фоне сообщений об обыске акции основанной бизнесменом компании UC Rusal упали почти на 7%, до 77,615 руб. за бумагу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2021, 02:28
    Гость: ворует у нас, а сажают там.

    Наив... Ворует, действительно, у нас, а там всего лишь состригают налог с ворованного.

  2. 19.10.2021, 22:51
    Гость: Защитим,

    , как только Армении, Таджикистану, Киргизии, Узбекистану, и Африке, переведём несколько $ миллиардов, из бюджета РФ.

  5. 19.10.2021, 22:27
    Гость: охотник за бакланами

    Следующие будут Ротенберг, Усманов Тимченко Абрамович,и Медведчук, если не уберут силиконовую голову, из Кремля.

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