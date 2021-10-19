ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне

19:30 19.10.2021

Сотрудники ФБР проводят обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщила в Twitter репортер телеканала NBC Лаура Стриклер. Представитель ФБР подтвердил телеканалу, что агентство проводят «следственные действия» в доме предпринимателя в Вашингтоне.

Причину визита в дом бизнесмена в ведомстве не уточнили, сообщает РБК.

Минюст США в свою очередь не комментирует наличие каких-либо претензий к Дерипаске и новых дел, в которых он фигурирует, в судебной базе данных пока что нет, пишет Телеграм-канал «Раньше всех».

На фоне сообщений об обыске акции основанной бизнесменом компании UC Rusal упали почти на 7%, до 77,615 руб. за бумагу.