ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне
Сотрудники ФБР проводят обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщила в Twitter репортер телеканала NBC Лаура Стриклер. Представитель ФБР подтвердил телеканалу, что агентство проводят «следственные действия» в доме предпринимателя в Вашингтоне.
Причину визита в дом бизнесмена в ведомстве не уточнили, сообщает РБК.
Минюст США в свою очередь не комментирует наличие каких-либо претензий к Дерипаске и новых дел, в которых он фигурирует, в судебной базе данных пока что нет, пишет Телеграм-канал «Раньше всех».
На фоне сообщений об обыске акции основанной бизнесменом компании UC Rusal упали почти на 7%, до 77,615 руб. за бумагу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Наив... Ворует, действительно, у нас, а там всего лишь состригают налог с ворованного.
, как только Армении, Таджикистану, Киргизии, Узбекистану, и Африке, переведём несколько $ миллиардов, из бюджета РФ.
господа фэбээровцы, что там один дерепаска? Там половина думы и АП.
еще сынка медведева проверить на лояльность США.
Следующие будут Ротенберг, Усманов Тимченко Абрамович,и Медведчук, если не уберут силиконовую голову, из Кремля.