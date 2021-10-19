США хотят привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций
Первый замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Соединенные Штаты намерены привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение американских санкций.
«Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь «Газпром» к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», - цитирует РБК слова Адейемо.
При этом Адейемо не уточнил, о каких именно нарушениях идет речь.
Таким образом он ответил на критику сенаторов за то, что США отказались от санкций против трубопровода «Северный поток-2».
Напомним, ранее сообщалось, Белый дом не изменил свое решение и не планирует вводить санкции против «Северного потока-2». По словам источников Politico, на позицию администрации США не повлияли и трудности, которые возникли в связи противоречиями с сенатором Тедом Крузом. Как пишет издание, сенатор тормозит утверждение кандидатов на должности в Госдепартаменте и Минфине США, чтобы заставить Вашингтон прибегнуть к новым ограничениям против трубопровода.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну, точь-в-точь, как один мой знакомый кот Василевс. Он тоже никогда ничего не ворует и берёт исключительно своё, а своим у него сразу же становится буквально всё, что ему понравится. Так что он действует не абы как, а только в рамках закона. Своего закона. Это у кошаков стали копировать их привычки нагло-саксы. И преодолеть эту пагубную страсть может помочь лишь хорошая дворняга, от которой Василевс и все его собратья сразу забывают о своих дурных наклонностях и чешут во все лопатки через любые препятствия, даже через ненавистные лужи-океаны, запамятовав о своих правах присваивать себе всё и вся.
типа - Колумб, закрой обратно что открыл...
Однако. США похоже совсем перекосило, они требуют, что бы страна на которую они свои санкции наложили ещё и их смиренно и добровольно исполняла? Это как??? Внутреннее право США уже распространяется на Россию?
Что там курят вообще?
Служил Гаврила за прилавком,
Гаврила флейтой торговал.
На нём надета безрукавка,
Он покупателей в ней ждал.
Тут окна ветром распахнулись,
И что есть силы дунул он.
На флейте струны встрепенулись
И заиграли в унисон.
Сбежались люди в магазине
Послушать песни флейты той.
Романсы, фуги, каватины
Звучали долго пред толпой.
Страдал Гаврила от гангрены,
Гаврила от гангрены слёг.
Смотрел тоскливо он на стену,
Смотрел тоскливо в потолок.