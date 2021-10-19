США хотят привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций

19:54 19.10.2021

Первый замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Соединенные Штаты намерены привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение американских санкций.

«Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь «Газпром» к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», - цитирует РБК слова Адейемо.

При этом Адейемо не уточнил, о каких именно нарушениях идет речь.

Таким образом он ответил на критику сенаторов за то, что США отказались от санкций против трубопровода «Северный поток-2».

Напомним, ранее сообщалось, Белый дом не изменил свое решение и не планирует вводить санкции против «Северного потока-2». По словам источников Politico, на позицию администрации США не повлияли и трудности, которые возникли в связи противоречиями с сенатором Тедом Крузом. Как пишет издание, сенатор тормозит утверждение кандидатов на должности в Госдепартаменте и Минфине США, чтобы заставить Вашингтон прибегнуть к новым ограничениям против трубопровода.