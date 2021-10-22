Президента Бразилии обвиняют в халатности из-за отказа бороться с COVID-19

Специальный комитет Сената Бразилии, расследующий последствия пандемии COVID-19, обвинил президента Жаира Болсонару в преступлениях против человечности и халатности, повлекшей смерть сотен тысяч людей, из-за его отказа бороться с коронавирусом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Всего Сенат намерен предъявить президенту девять обвинений. Отчет, представленный комиссией, уличает бразильского лидера в намеренном искажении фактов о пандемии, «пренебрежении» жизнями людей и преднамеренной задержке с закупкой вакцин.

В результате распространения COVID-19 в Бразилии умерли 600 тысяч человек, заразились вирусом более 21 миллиона. «Своим поведением правительство, которое было обязано действовать по закону, согласилось с гибелью миллионов бразильцев», — сказано в отчете.

Жаир Болсонару известен своей политикой в отношении COVID-19. Глава государства неоднократно преуменьшал опасность коронавируса, заявляя, что он ничем не отличается от гриппа. Помимо этого, он призывал губернаторов штатов ослабить карантинные меры. 

В начале октября тысячи граждан по всей Бразилии вышли на акции протеста, требуя отставки Болсонару. Демонстрации были организованы бразильской оппозицией на фоне распространения коронавируса в стране.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.10.2021, 18:26
    Гость: chvv

    С квидом нужно бороться, но не вакцинами и тем более не масками и QR-кодами, а очисткой воздуха и совершенствованием методик лечения заболевших.

  3. 22.10.2021, 17:46
    Гость: Штурману

    Под защитой своих силовиков и собственного народа.Если народ доверяет лидеру страны и согласен с его политикой.будет реальная сплочённая поддержка, и ни хрена не страшно ни лидеру-ни стране. Это наши лакеи западного империализма-сионизма всё про8рали,теперь им,реально,некуда податься ,они везде чужие-предателей Родины нигде не любят. Вон,как Дерипасковский особняк шманали,и судья выдал ордер-даже глазом не моргнул. Вот их участь-предателей-миллиардеров.Получилось,что грабили-грабили,а хозяева иностранные в любой момент придут(когда захотят)и ВСЁ это отберут,а самих и в тюрьму могут засунуть,как пойдёт?

  4. 22.10.2021, 17:37
    Гость: молодец,бразилец!

    Он всё делает правильно,потому что,нельзя бороться с вирусом.которого НИКТо и НИГДЕ в МИРЕ так и НЕ ВИДЕЛ!!! Это какая-то химия распыляется,потому,что симптомы явно нейро токсического поражения организма.Отрубается обоняние,у многих наблюдается некоторое снижение зрения,общая заторможенность,спутанность сознания вплоть.до ступора у некоторых.После острого периода.до 2х недель человек ощущает крайнюю слабость и даже дезориентацию в пространстве,скорость мозговых реакций резко снижена.Это-чистая химия.

  5. 22.10.2021, 13:45
    Гость: Гость

    Это намёк всем мировым лидерами. Кто не играет по нашим правилам, закончит как Саддам или как Милошевич.

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