Президента Бразилии обвиняют в халатности из-за отказа бороться с COVID-19

12:17 22.10.2021

Специальный комитет Сената Бразилии, расследующий последствия пандемии COVID-19, обвинил президента Жаира Болсонару в преступлениях против человечности и халатности, повлекшей смерть сотен тысяч людей, из-за его отказа бороться с коронавирусом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Всего Сенат намерен предъявить президенту девять обвинений. Отчет, представленный комиссией, уличает бразильского лидера в намеренном искажении фактов о пандемии, «пренебрежении» жизнями людей и преднамеренной задержке с закупкой вакцин.

В результате распространения COVID-19 в Бразилии умерли 600 тысяч человек, заразились вирусом более 21 миллиона. «Своим поведением правительство, которое было обязано действовать по закону, согласилось с гибелью миллионов бразильцев», — сказано в отчете.

Жаир Болсонару известен своей политикой в отношении COVID-19. Глава государства неоднократно преуменьшал опасность коронавируса, заявляя, что он ничем не отличается от гриппа. Помимо этого, он призывал губернаторов штатов ослабить карантинные меры.

В начале октября тысячи граждан по всей Бразилии вышли на акции протеста, требуя отставки Болсонару. Демонстрации были организованы бразильской оппозицией на фоне распространения коронавируса в стране.