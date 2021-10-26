Фокин Олег Владимирович о росте цен на газ в сентябре в Европе, предпосылках и опасениях

20:33 26.10.2021

С начала сентября 2021 года стоимость топлива увеличились в полтора раза. В чём кроются причины, есть ли предпосылки для стабилизации, и когда это произойдет. Ситуацию прокомментировал коммерческий директор Росбизнес-Техно Олег Владимирович Фокин.

Цены на газ в странах Евросоюза достигли рекордных цифр. С начала сентября 2021 года стоимость топлива увеличились в полтора раза. В чём кроются причины происходящего, есть ли предпосылки для стабилизации цены, и когда это произойдет. Ситуацию прокомментировал независимый эксперт, коммерческий директор «Росбизнес-Техно» Олег Владимирович Фокин.

«Зарубежные информагентства обвиняют в газовом кризисе Россию, и в частности компанию «Газпром». Компания сократила поставки по "Северному потоку-1" а также в 2 раза снизила поставки по маршруту Белоруссия - Польша - Германия. Наши европейские партнёры считают ещё одной причиной подорожания топлива серьезный пожар на одном из дочерних предприятий «Газпрома» в ночь на 5 августа. На уренгойском заводе произошло возгорание установки для подготовки газового конденсата. Пожар был ликвидирован утром 6 августа. После этого инцидента СМИ сообщали о сокращении «Газпромом» прокачки газа через трубопровод «Ямал-Европа» в два раза. Это привело к стремительному росту цен на газ в Европе. Однако прямая связь этого события с пожаром не доказана. Отток газа в страны Азии, а также отложенная сертификация газопровода «Северный поток-2» также является одной из причин газового кризиса в Европе» - приводит обзор зарубежной прессы Фокин Олег Владимирович.

Фокин Олег Владимирович также рассказал о перспективах стабилизации ситуации: «При затягивании процесса, мы не сможем обеспечить достаточным количеством топлива страны Евросоюза. Впереди холодный сезон, и если в ближайшее время ситуация не стабилизируется, Европа начнёт замерзать, особенно если осень и зима будут холодными. Уже произошло значительное повышение стоимости электроэнергии, что негативно отразилось на благосостоянии жителей европейских стран. Все эти события поднимают планку стоимости топлива ещё выше. Я думаю, цена на газ начнёт корректироваться с тенденцией на понижение не ранее февраля 2022 года».

По мнению Олега Владимировича Фокина последствия этой ситуации для Европы могут быть весьма печальными: «Если кризис будет продолжаться долго, Европа замёрзнет, особенно если осень и зима будут холодными. Европа использует уголь, в качестве альтернативы газу, но сейчас он также в дефиците. В последние годы в европейском регионе массово закрывались угольные электростанции. Теперь европейцам нечем топить и обогреваться. В итоге стремительно растёт стоимость электричества. Это ударило по финансам населения. В Германии стоимость электроэнергии выросла вдвое, в Великобритании в семь раз»

Дальнейшие перспективы ценообразования будут, по моему мнению, следующими. Стоимость газа для Европы со временем может и должна уйти вниз. Но я сомневаюсь, что снижение будет значительным.»

Наши европейские партнёры считают, что «Газпром» намеренно решил сократить добычу и поставки газа для того, чтобы продолжать поддерживать цены на высоком уровне. На днях «Газпром» обновил свой прогноз по средней цене контрактов с европейскими странами. Теперь она достигает 270 $ за 1000 м куб, это на 30% больше заложенного в бюджет 2021 года. Пока европейскую биржу лихорадит, «Газпром» получает дивиденды» - комментирует Олег Владимирович Фокин.