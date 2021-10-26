Украина впервые применила турецкие ударные беспилотники в Донбассе

Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые применили ракету турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе. Видеозапись опубликована на сайте украинского военного портала МIЛIТАРНИЙ. Там утверждают, что ракета была запущена по артиллерийским позициям сил Народной милиции у населённого пункта Гранитное под Донецком.

"Ударные дроны применили впервые для уничтожения вражеской артиллерии", - приводит слова украинского активиста Романа Доника News.ru.

Как сообщил сайт местного "5 канала", "ударные дроны были применены для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области", - пишет Телеграм-канал "Раньше всех".

Генштаб ВСУ подтвердилприменение БПЛА в Донбассе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.10.2021, 02:31
    Гость: РФ вполне может поставить серьёзные оборонные вооружения

    В своем уме? Все Левобережье весной 2014 подняло российские флаги и просили Россию поставить хоть какие-нибудь средства защиты от нацюков... Напуганный потерей офшоров Пу тогда даже стиелковых и противотанковых средств не дал. А теперь он даст "серьезные"?
    Да его тот же Песков, за угрозу благоденствия дочурке во вражеском Брюсселе, лично в ковер закатает и в Гаагу доставит! Бизнес-джет для этого Шувалов у своих собачек одолжит, лишь бы на этот самоль санкции не наложили... Паковать поможет Золотов - у него внучек в Лондоне... У Матвиенки сынуля там же - она подарочный бантик на коврике завяжет...
    Дальше перечислять?

  2. 27.10.2021, 02:10
    Гость: Ослябя

    Мои два дела, прошли в составе РККА, всю войну. Я думаю их внук, сможет повторить их путь и кремлёвского Гитлера отправить в ад.

  3. 27.10.2021, 01:57
    Гость: Сорин И.Л.- слышь, Ослябя, как

    по церковно-славянски называется любимый ближневосточный вид транспорта?

  4. 27.10.2021, 01:54
    Гость: модератору

    учи азербайджанский тогда поймешь что я ничего оскорбительного не написал В переводе на русский-большое спасибо тов Эрдоган Какого х--а забанили мой коммент

Все комментарии (28)
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