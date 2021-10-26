Украина впервые применила турецкие ударные беспилотники в Донбассе

22:19 26.10.2021

Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые применили ракету турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе. Видеозапись опубликована на сайте украинского военного портала МIЛIТАРНИЙ. Там утверждают, что ракета была запущена по артиллерийским позициям сил Народной милиции у населённого пункта Гранитное под Донецком.

"Ударные дроны применили впервые для уничтожения вражеской артиллерии", - приводит слова украинского активиста Романа Доника News.ru.

Как сообщил сайт местного "5 канала", "ударные дроны были применены для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области", - пишет Телеграм-канал "Раньше всех".

Генштаб ВСУ подтвердилприменение БПЛА в Донбассе.