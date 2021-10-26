Украина впервые применила турецкие ударные беспилотники в Донбассе
Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые применили ракету турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе. Видеозапись опубликована на сайте украинского военного портала МIЛIТАРНИЙ. Там утверждают, что ракета была запущена по артиллерийским позициям сил Народной милиции у населённого пункта Гранитное под Донецком.
"Ударные дроны применили впервые для уничтожения вражеской артиллерии", - приводит слова украинского активиста Романа Доника News.ru.
Как сообщил сайт местного "5 канала", "ударные дроны были применены для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области", - пишет Телеграм-канал "Раньше всех".
Генштаб ВСУ подтвердилприменение БПЛА в Донбассе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В своем уме? Все Левобережье весной 2014 подняло российские флаги и просили Россию поставить хоть какие-нибудь средства защиты от нацюков... Напуганный потерей офшоров Пу тогда даже стиелковых и противотанковых средств не дал. А теперь он даст "серьезные"?
Да его тот же Песков, за угрозу благоденствия дочурке во вражеском Брюсселе, лично в ковер закатает и в Гаагу доставит! Бизнес-джет для этого Шувалов у своих собачек одолжит, лишь бы на этот самоль санкции не наложили... Паковать поможет Золотов - у него внучек в Лондоне... У Матвиенки сынуля там же - она подарочный бантик на коврике завяжет...
Дальше перечислять?
Мои два дела, прошли в составе РККА, всю войну. Я думаю их внук, сможет повторить их путь и кремлёвского Гитлера отправить в ад.
по церковно-славянски называется любимый ближневосточный вид транспорта?
учи азербайджанский тогда поймешь что я ничего оскорбительного не написал В переводе на русский-большое спасибо тов Эрдоган Какого х--а забанили мой коммент
один раз-в 2014г- уже подкатили Бук Что из этого получилось-не буду напоминать