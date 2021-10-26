Апелляционный суд Амстердама счел «скифское золото» собственностью Украины
Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью.
"Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году", — цитирует РИА Новости судью.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение, отметив, что пока не видел его.
Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку "Крым: золото и секреты Черного моря" в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией, напоминают "Известия". Всего в столицу Нидерландов было отправлено 190 предметов: два гарнитура украшений из драгоценных металлов, датированных V в. н.э., керамика и скульптура.
После присоединения Крыма к России в результате референдума в 2014 году Москва и Киев потребовали вернуть коллекцию. Но музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты никому до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Крым- временно оккупированная территория, читай документы ООН.
Суд не "счёл", а констатировал документально подтверждённый факт: собственником оспариваемого имущества является Украина, а потому золото и незолото должно быть возвращено владельцу.
Точно такое же решение вынес бы любой суд в любой стране мира. Кроме, естественно, России.))
Об этом говорили и все наши специалисты: мы проиграем дело, поскольку с правовой точки зрения здесь всё ясно, и решение суда предсказуемо.
Затем же понадобилась эта тягомотина с апелляцией?
По чисто политическим причинам:
- позлить хохлов;
- лишний раз прокукарекать на всю Европу "Крымнаш!";
- возбудить в населении верноподданнические чувства.
Ну что ж, результат достигнут, все довольны: Украина вернула имущество, Россия напомнила что Крым наш, а патриотическая масса - судя, в т.ч. и по комментариям ниже - с упоением забилась в истерике.))
Завтра все успокоятся и про крымское золото забудут.
Дума должна отреагировать на этот факт. По-видимому, нужно думцам вывезти свои семьи и наворованное из ЕС в РФ!
Ну, этого и следовало ожидать: если все ценности которые нерушимый Союз и энергетическая сверхдержава награбили в Сибири за время своего существования вернуть сибирякам, что в самом Кремле останется? На том и стоЯт самые ватные из ватных.
Лепоте и гопоте.Крым Российским не признан мировым сообществом и золото поэтому вернут законному облАдателю.Украине,как законному обладателю.