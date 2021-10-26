Апелляционный суд Амстердама счел «скифское золото» собственностью Украины

13:12 26.10.2021

Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью.

"Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году", — цитирует РИА Новости судью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение, отметив, что пока не видел его.

Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку "Крым: золото и секреты Черного моря" в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией, напоминают "Известия". Всего в столицу Нидерландов было отправлено 190 предметов: два гарнитура украшений из драгоценных металлов, датированных V в. н.э., керамика и скульптура.

После присоединения Крыма к России в результате референдума в 2014 году Москва и Киев потребовали вернуть коллекцию. Но музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты никому до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

