Апелляционный суд Амстердама счел «скифское золото» собственностью Украины

© KM.RU, Михаил Попов

Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью.

"Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году", — цитирует РИА Новости судью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение, отметив, что пока не видел его.

Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку "Крым: золото и секреты Черного моря" в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией, напоминают "Известия". Всего в столицу Нидерландов было отправлено 190 предметов: два гарнитура украшений из драгоценных металлов, датированных V в. н.э., керамика и скульптура.

После присоединения Крыма к России в результате референдума в 2014 году Москва и Киев потребовали вернуть коллекцию. Но музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты никому до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.10.2021, 16:42
    Гость: Рабинович

    Суд не "счёл", а констатировал документально подтверждённый факт: собственником оспариваемого имущества является Украина, а потому золото и незолото должно быть возвращено владельцу.
    Точно такое же решение вынес бы любой суд в любой стране мира. Кроме, естественно, России.))
    Об этом говорили и все наши специалисты: мы проиграем дело, поскольку с правовой точки зрения здесь всё ясно, и решение суда предсказуемо.
    Затем же понадобилась эта тягомотина с апелляцией?
    По чисто политическим причинам:
    - позлить хохлов;
    - лишний раз прокукарекать на всю Европу "Крымнаш!";
    - возбудить в населении верноподданнические чувства.
    Ну что ж, результат достигнут, все довольны: Украина вернула имущество, Россия напомнила что Крым наш, а патриотическая масса - судя, в т.ч. и по комментариям ниже - с упоением забилась в истерике.))
    Завтра все успокоятся и про крымское золото забудут.

  3. 26.10.2021, 16:16
    Гость: профессор

    Дума должна отреагировать на этот факт. По-видимому, нужно думцам вывезти свои семьи и наворованное из ЕС в РФ!

  4. 26.10.2021, 16:13
    Гость: профессор

    Ну, этого и следовало ожидать: если все ценности которые нерушимый Союз и энергетическая сверхдержава награбили в Сибири за время своего существования вернуть сибирякам, что в самом Кремле останется? На том и стоЯт самые ватные из ватных.

  5. 26.10.2021, 16:11
    Гость: фёдор

    Лепоте и гопоте.Крым Российским не признан мировым сообществом и золото поэтому вернут законному облАдателю.Украине,как законному обладателю.

Все комментарии (40)
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