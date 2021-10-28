В США впервые выдали паспорт с отметкой «X» в графе гендера

14:00 28.10.2021

Госдеп США заявил, что выдал первый американский паспорт с гендерным маркером «X». Паспорта с такой отметкой предназначены для небинарных людей, интерсекс-людей и гендерно-неконформных людей, подающих заявления на получение паспорта или документа о получении американского гражданства при рождении, говорится в сообщении американского ведомства.

Правозащитная организация Lambda Legal отметила, что первым обладателем паспорта с гендерным маркером «X» стали Дана Ззым — небинарный человек, ветеран Военно-морских сил США. Дана Ззым сказали, что им потребовалось шесть лет, чтобы получить паспорт, в котором человека не заставляют идентифицировать себя как мужчина или женщина.

Дана Ззым родились интерсекс-человеком. Когда родители решили воспитывать их как мальчика, Ззым перенесли «несколько необратимых, болезненных и ненужных с медицинской точки зрения операций», которые травмировали человека, заявили в Lambda Legal.

Предыдущие заявки Ззым на получение паспорта отклоняли, поскольку в заявлении необходимо было выбрать в качестве гендера мужчину или женщину. Ззым сравнивают отказы с тюрьмой, поскольку без паспорта они не могли путешествовать. Теперь Ззым собираются отправиться на рыбалку в Коста-Рику или Мексику, чтобы исполнить давнюю мечту, пишет Reuters.

Кроме Соединенных Штатов не указывать женский или мужской пол в документах, вместо этого используя третье значение — «гендер Х», — можно в Австралии, Новой Зеландии, Германии, Канаде, Мальте, Индии, Непале.