В США впервые выдали паспорт с отметкой «X» в графе гендера

© KM.RU, Алексей Белкин

Госдеп США заявил, что выдал первый американский паспорт с гендерным маркером «X». Паспорта с такой отметкой предназначены для небинарных людей, интерсекс-людей и гендерно-неконформных людей, подающих заявления на получение паспорта или документа о получении американского гражданства при рождении, говорится в сообщении американского ведомства.

Правозащитная организация Lambda Legal отметила, что первым обладателем паспорта с гендерным маркером «X» стали Дана Ззым — небинарный человек, ветеран Военно-морских сил США. Дана Ззым сказали, что им потребовалось шесть лет, чтобы получить паспорт, в котором человека не заставляют идентифицировать себя как мужчина или женщина.

Дана Ззым родились интерсекс-человеком. Когда родители решили воспитывать их как мальчика, Ззым перенесли «несколько необратимых, болезненных и ненужных с медицинской точки зрения операций», которые травмировали человека, заявили в Lambda Legal.

Предыдущие заявки Ззым на получение паспорта отклоняли, поскольку в заявлении необходимо было выбрать в качестве гендера мужчину или женщину. Ззым сравнивают отказы с тюрьмой, поскольку без паспорта они не могли путешествовать. Теперь Ззым собираются отправиться на рыбалку в Коста-Рику или Мексику, чтобы исполнить давнюю мечту, пишет Reuters.

Кроме Соединенных Штатов не указывать женский или мужской пол в документах, вместо этого используя третье значение — «гендер Х», — можно в Австралии, Новой Зеландии, Германии, Канаде, Мальте, Индии, Непале.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.10.2021, 20:48
    Гость: Непонятно:

    "Дана Ззым сказали, что им потребовалось шесть лет, чтобы получить паспорт, в котором человека не заставляют идентифицировать себя как мужчина или женщина.

    Дана Ззым родились интерсекс-человеком."

    Сколько же экземпляров Дана Ззым появилось на свет??

    Из статьи ясно, что не один - так сколько? 2, 3, 4, ... 10000?

  3. 28.10.2021, 20:21
    Гость: Ну да

    В сказке о царе Салтане это уже проходили:
    "А ткачиха с поварихой,
    С сватьей бабой Бабарихой,
    Извести ее хотят,
    Перенять гонца велят;
    Сами шлют гонца другого
    Вот с чем от слова до слова:
    "Родила царица в ночь
    Не то сына, не то дочь;
    Не мышонка, не лягушку,
    А неведому зверюшку"."

  5. 28.10.2021, 19:24
    Гость: Европеец

    Найдите на нете человека с женским и мужским половым органом. А теперь скажите это Вася или Василиса ?

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