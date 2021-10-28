В США впервые выдали паспорт с отметкой «X» в графе гендера
Госдеп США заявил, что выдал первый американский паспорт с гендерным маркером «X». Паспорта с такой отметкой предназначены для небинарных людей, интерсекс-людей и гендерно-неконформных людей, подающих заявления на получение паспорта или документа о получении американского гражданства при рождении, говорится в сообщении американского ведомства.
Правозащитная организация Lambda Legal отметила, что первым обладателем паспорта с гендерным маркером «X» стали Дана Ззым — небинарный человек, ветеран Военно-морских сил США. Дана Ззым сказали, что им потребовалось шесть лет, чтобы получить паспорт, в котором человека не заставляют идентифицировать себя как мужчина или женщина.
Дана Ззым родились интерсекс-человеком. Когда родители решили воспитывать их как мальчика, Ззым перенесли «несколько необратимых, болезненных и ненужных с медицинской точки зрения операций», которые травмировали человека, заявили в Lambda Legal.
Предыдущие заявки Ззым на получение паспорта отклоняли, поскольку в заявлении необходимо было выбрать в качестве гендера мужчину или женщину. Ззым сравнивают отказы с тюрьмой, поскольку без паспорта они не могли путешествовать. Теперь Ззым собираются отправиться на рыбалку в Коста-Рику или Мексику, чтобы исполнить давнюю мечту, пишет Reuters.
Кроме Соединенных Штатов не указывать женский или мужской пол в документах, вместо этого используя третье значение — «гендер Х», — можно в Австралии, Новой Зеландии, Германии, Канаде, Мальте, Индии, Непале.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Дана Ззым сказали, что им потребовалось шесть лет, чтобы получить паспорт, в котором человека не заставляют идентифицировать себя как мужчина или женщина.
Дана Ззым родились интерсекс-человеком."
Сколько же экземпляров Дана Ззым появилось на свет??
Из статьи ясно, что не один - так сколько? 2, 3, 4, ... 10000?
замедления размножения этот самый отвратительный.
В сказке о царе Салтане это уже проходили:
"А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Извести ее хотят,
Перенять гонца велят;
Сами шлют гонца другого
Вот с чем от слова до слова:
"Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку"."
Нужно «Х, П и Ж». Тогда будет понятно: чем, во что и откуда.
Найдите на нете человека с женским и мужским половым органом. А теперь скажите это Вася или Василиса ?