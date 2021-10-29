Подписчикам Telegram-каналов Nexta грозит уголовная ответственность

12:05 29.10.2021

Министерство внутренних дел Белоруссии признало группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством интернет-ресурсов «NEXTA», «NEXTA-Live» и «LUXTA», экстремистским формированием и запретило его деятельность.

Напомним, 12 октября в Белоруссии было принято постановление Совета министров №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Как сообщал Telegram-канал «ГУБОП» (его связывали с МВД Белоруссии, но официально ведомство этого не подтверждало), документ дает право считать подписчиков оппозиционных и признанных экстремистскими Telegram-каналов участниками экстремистских формирований и привлекать их к ответственности по ст. 361-1 УК (до семи лет лишения свободы).

При этом в самом постановлении, текст которого обнародовали только 14 октября, напрямую ничего не говорится о Telegram-каналах и чатах, администраторах и подписчиках, сообщает РБК.

По словам начальника отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК) Белоруссии Вячеслава Орловского, подписчикам Telegram-каналов, признанных в стране экстремистскими, ответственность по ст. 361-1 УК грозит создателям, организаторам и подписчикам, а привлекать к ней будут «точечно, с учетом роли каждого, опираясь на собранные доказательства».

Что касается российских подписчиков, то по словам председателя коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимира Старинского, принцип территориальности законов предполагает, что, если человек находится на территории другого государства и совершает преступление, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Более того, Старинский отметил, что есть ряд случаев, когда возбуждаются уголовные дела за преступления в отношении государства даже если человек не находится на его территории.

«Если россиянин находится в Белоруссии и нарушает закон, то он будет привлечен к уголовной ответственности. К тому же у белорусской стороны есть все возможности для применения мер процессуального принуждения, в том числе избрания строгих мер пресечения: ареста, домашнего ареста. У белорусской стороны нет обязанности высылать человека на территорию России. Есть договор между странами, который позволяет это делать, но нужно также обоюдное решение сторон», - отметил он.