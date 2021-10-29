Подписчикам Telegram-каналов Nexta грозит уголовная ответственность
Министерство внутренних дел Белоруссии признало группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством интернет-ресурсов «NEXTA», «NEXTA-Live» и «LUXTA», экстремистским формированием и запретило его деятельность.
Напомним, 12 октября в Белоруссии было принято постановление Совета министров №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Как сообщал Telegram-канал «ГУБОП» (его связывали с МВД Белоруссии, но официально ведомство этого не подтверждало), документ дает право считать подписчиков оппозиционных и признанных экстремистскими Telegram-каналов участниками экстремистских формирований и привлекать их к ответственности по ст. 361-1 УК (до семи лет лишения свободы).
При этом в самом постановлении, текст которого обнародовали только 14 октября, напрямую ничего не говорится о Telegram-каналах и чатах, администраторах и подписчиках, сообщает РБК.
По словам начальника отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК) Белоруссии Вячеслава Орловского, подписчикам Telegram-каналов, признанных в стране экстремистскими, ответственность по ст. 361-1 УК грозит создателям, организаторам и подписчикам, а привлекать к ней будут «точечно, с учетом роли каждого, опираясь на собранные доказательства».
Что касается российских подписчиков, то по словам председателя коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимира Старинского, принцип территориальности законов предполагает, что, если человек находится на территории другого государства и совершает преступление, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Более того, Старинский отметил, что есть ряд случаев, когда возбуждаются уголовные дела за преступления в отношении государства даже если человек не находится на его территории.
«Если россиянин находится в Белоруссии и нарушает закон, то он будет привлечен к уголовной ответственности. К тому же у белорусской стороны есть все возможности для применения мер процессуального принуждения, в том числе избрания строгих мер пресечения: ареста, домашнего ареста. У белорусской стороны нет обязанности высылать человека на территорию России. Есть договор между странами, который позволяет это делать, но нужно также обоюдное решение сторон», - отметил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно, а наша власть готова "взять на заметку" всех тех, кто подписан на Недотравленного и прочих свидетелей кировских лесов? Трепещите антидемократические подхрюкиватели! А Батька молодец! - глядя на Белоруссию еще теплица надежда на социализм с человеческим лицом.
Левые всегда боролись с вашими Свободами и Правом выбора.
вы имеете Выбор - для них это нестерпимо..
Пустыней точно бы закончился приход к власти марионетки Сороса Тихановской - был бы такой же ковидный концлагерь с принудительным ширяловом генной отравой как в ЕС. Собственно, главная причина наезда на Беларусь в 2020 , что не легла под глобалов с их планами сокращения населения через ширялово. Китай, кстати, то же не лег. Для отвода глаз месяц поучаствовал в цирке в самом начале, а сейчас там никто даже намордники не носит. А вот россиянам можно только посочувствовать - очередной лох-даун от кагальных хозяев Кремля нанесет сильнейший удар по экономике и здоровью населения.
"Подписчикам Телеграм-каналов Нехта грозит уголовная ответственность"
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Батька чувствует свою слабость, оттого и кидается во все стороны как бешенная собака.
Теперь не надо ловить преступников, собирать улики и доказательства! Просто тычешь пальцем в кого нибудь, объявляешь его экстремистом террористом и упрятываешь в турму лет на 10! А себе, за поимку особоопасного, премии, чины, награды, звёздочки на погоны и пенсия раньше и не как у быдла!
Всё!