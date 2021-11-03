«Талибан»* начал издавать еженедельник Shariat

Террористическая организация «Талибан»* (запрещена в РФ) выпустила первый номер собственной газеты Shariat.

Об этом в твиттере сообщил представитель террористов Альханафи Вардак.

Сообщается, что издание будет еженедельным. Прежде всего в нем будут публиковаться официальные сообщения группировки.

Как сообщает «Интерфакс», МВД талибов* также возобновило деятельность при ведомстве радиостанции Radio Police.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 03.11.2021, 13:31
    Гость: личный опыт

    пущай, что хотят делают, главное нам опять туда не вляпаться.
    Пусть живут в любимом ими 14 веке.

Все комментарии (7)
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© KM.RU, Артем Чернов
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