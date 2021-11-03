«Талибан»* начал издавать еженедельник Shariat
Террористическая организация «Талибан»* (запрещена в РФ) выпустила первый номер собственной газеты Shariat.
Об этом в твиттере сообщил представитель террористов Альханафи Вардак.
Сообщается, что издание будет еженедельным. Прежде всего в нем будут публиковаться официальные сообщения группировки.
Как сообщает «Интерфакс», МВД талибов* также возобновило деятельность при ведомстве радиостанции Radio Police.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Надеемся, вы пошутили.
Где оформить годовую подписку?
запрещенными в рф
единая Россия выпускает.
пущай, что хотят делают, главное нам опять туда не вляпаться.
Пусть живут в любимом ими 14 веке.