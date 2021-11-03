«Талибан»* начал издавать еженедельник Shariat

13:06 3.11.2021

Террористическая организация «Талибан»* (запрещена в РФ) выпустила первый номер собственной газеты Shariat.

Об этом в твиттере сообщил представитель террористов Альханафи Вардак.

Сообщается, что издание будет еженедельным. Прежде всего в нем будут публиковаться официальные сообщения группировки.

Как сообщает «Интерфакс», МВД талибов* также возобновило деятельность при ведомстве радиостанции Radio Police.