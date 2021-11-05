Меркель заявила о необходимости диалога с Россией

Путин и Меркель на Международной конференции по Ливии в Берлине

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель  заявила о необходимости поддерживать контакты с Москвой, несмотря на сложности. Это заявление она сделала в пятницу на вручении медали Вальтера Ратенау в Берлине, она получила эту награду за выдающиеся достижения в области политики.

"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией", — сказала Меркель. По ее словам, конфликт в Донбассе и ситуация вокруг Крыма "глубоко потрясли наш европейский порядок", но "одно не исключает другого", пишет РИА Новости.

Меркель не раз высказывалась за налаживание отношений ЕС и НАТО с Москвой. Так, в июне на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном она заявила, что диалог между государствами континента необходим для поддержания стабильности и безопасности.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.11.2021, 04:34
    Гость: ABCD

    Вы батенька инфицированы детской болезнью левизны, по Ленину.
    К доктору батенька, к доктору! Уколы в голову делать. Может отпустит.

  2. 06.11.2021, 01:05
    Гость: g

    тем временем люди в австралии ..
    призвали к акции протеста 4 декабря "s.o.s australia" по всему миру против Фашизма Левых в австралии.

  3. 06.11.2021, 00:40
    Гость: Жека

    Спасибо... Меркель, сколько танков на ходу? Сколько времени (месяц) выдержит твоя экономика? Выжгем все - уйдем домой

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