Меркель заявила о необходимости диалога с Россией

23:00 5.11.2021

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости поддерживать контакты с Москвой, несмотря на сложности. Это заявление она сделала в пятницу на вручении медали Вальтера Ратенау в Берлине, она получила эту награду за выдающиеся достижения в области политики.

"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией", — сказала Меркель. По ее словам, конфликт в Донбассе и ситуация вокруг Крыма "глубоко потрясли наш европейский порядок", но "одно не исключает другого", пишет РИА Новости.

Меркель не раз высказывалась за налаживание отношений ЕС и НАТО с Москвой. Так, в июне на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном она заявила, что диалог между государствами континента необходим для поддержания стабильности и безопасности.

