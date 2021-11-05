Меркель заявила о необходимости диалога с Россией
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости поддерживать контакты с Москвой, несмотря на сложности. Это заявление она сделала в пятницу на вручении медали Вальтера Ратенау в Берлине, она получила эту награду за выдающиеся достижения в области политики.
"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией", — сказала Меркель. По ее словам, конфликт в Донбассе и ситуация вокруг Крыма "глубоко потрясли наш европейский порядок", но "одно не исключает другого", пишет РИА Новости.
Меркель не раз высказывалась за налаживание отношений ЕС и НАТО с Москвой. Так, в июне на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном она заявила, что диалог между государствами континента необходим для поддержания стабильности и безопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы батенька инфицированы детской болезнью левизны, по Ленину.
К доктору батенька, к доктору! Уколы в голову делать. Может отпустит.
тем временем люди в австралии ..
призвали к акции протеста 4 декабря "s.o.s australia" по всему миру против Фашизма Левых в австралии.
Спасибо... Меркель, сколько танков на ходу? Сколько времени (месяц) выдержит твоя экономика? Выжгем все - уйдем домой
Щас гегемон бабу Анжелу пристроит в совет директоров ГАЗпрома.
Не хочет на пенсию идти. Увидите, еще в ЕР вступит.