ЕС готовит новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса

Евросоюз на следующей неделе планирует ввести новые санкции в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами на границе с Польшей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что новые санкции могут быть одобрены уже 15 ноября во время встречи глав МИД стран Евросоюза. В качестве правового основания для введения санкций называется "торговля людьми".

Пытаясь перекрыть поток мигрантов из Белоруссии, ЕС стремится оказать давление на авиакомпании и должностных лиц, помогающих перевозить нелегальных мигрантов из родных стран к границам Евросоюза.

Пакет предполагаемых санкций содержит два раздела: один посвящен людям и группам, ответственным за содействие миграции, а второй направлен против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии. Предположительно санкции ударят по белорусской государственной авиакомпании "Белавиа". При этом под санкции могут попасть и другие авиакомпании, выполняющие рейсы в Минск, в том числе российские авиакомпании "Аэрофлот", UTair и Nordwind Airlines, а также Turkish Airlines и FlyDubai.

Ранее польские власти призвали расширить санкции против Минска из-за миграционного кризиса и пообещали добиваться запрета на полеты над странами ЕС для авиакомпаний, замеченных в доставке мигрантов в Белоруссию. 

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2021, 16:08
    Гость: иван з.

    А я об чём?
    Курды тоже иностранцы и не террористы. За что их батька будет задерживать? Это будет терроризм. Идут к немцам, и пусть идут.
    Ты в следующий раз внимательнее читай.

  2. 10.11.2021, 16:04
    Гость: личный опыт

    "ЕС пригрозил расследованием."
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    Патсталом от смеха. Щас прямо вижу, как ЕС обвиняет Солнцеликого в том, что он приказал ветру дуть тише и тучам закрыть солнце, что бы вся европейская "зиленая енергетика" накрылась медным тазом.
    Что бы ты знал, Газпрому все равно кому продавать газ, все равно в каком направлении, но ... цена в случае транзита через недостану 404 будет выше, поэтому часть издержек Газпром переложит на покупателя, повысив цену.
    А поскольку все хотят купит газ подешевле, запуска СП-2 неизбежен, как восход Солнца, как и кирдык украинской ГТС в очень не отдаленной перспективе.

  4. 10.11.2021, 15:34
    Гость: Григорий ване з.

    Когда баларусы не пропустили через свое воздушное пространство терорриста Протасевича.
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    А ты ,ваня ,писал что у тебя внуки. Надеюсь они читать не могут-не прочитают как дед заливает.
    1. Самолет не собственность Протасевича и не белорусский-за это санкции.
    2. Арестовали также девушку-иностранку Софью Сапегу.-за это санкции.
    Оба пункта-терроризм.
    Протасевич такой же террорист как батька- нормальный номо сапиенс.

  5. 10.11.2021, 15:19
    Гость: сергей

    От его признания только России хуже будет все санкции по Крыму которые наложат на Беларусь будете платить ВЫ .Поэтому и Сбер не признаёт ,слишком дорогое удовольствие.

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