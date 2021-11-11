Лукашенко пригрозил перекрыть газ в случае закрытия границ с Белорусссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики.
"Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем", - приводит слова Лукашенко РИА Новости.
Лукашенко отметил, что через страну идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал - Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.
"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют - пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", - сказал он.
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть в ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос возле границ Евросоюза, отмечает "Интерфакс".
Комментарии читателей Оставить комментарий
границу Польши, а на дырявую границу Украины, вот был бы тогда классный и правильный ход и подарок для Бандеростана в знак благодарности за все гадости, которые они ему сделали, не признав его в качестве президента.
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Александр из Берлина
Занятно, занятно.... Вы думаете , что Лиза Пескова и еще куча детишек, жен, и проч вождей от вертикали будут замерзать в Парижах?))) Тут никаких политических расчетов. В Парижах будет тепло, кофе будет натуральный, а круассан свежий и хрустящий.
Вы на их рожи-то взгляните
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Я на результаты их работы смотрю. И вижу серьезных умных людей которые обещали поднимать уровень жизни граждан в своих странах и делают это очень хорошо. В отличии от неумехи, который тоже обещает сделать своему населению высокий уровень жизни но делает только вставание с колен, многоходовки ,кошачьи пенсии ,собачьи зарплаты.
Это про Луку. Ни добавить, ни убавить. Перекроет не только свой экспорт, а еще и российский. С таким другом и врагов не надо!
Шантажист. Сначала провоцирует миграционный кризис, а потом пугает последствиями в случае закрытия границ. Батенька, а газ то не твой. У тебя на него прав нет