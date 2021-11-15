В Ливии отклонили заявку сына Каддафи на участие в президентских выборах

17:19 15.11.2021

Верховная избирательная комиссия Ливии решила отклонить заявку Сейф аль-Ислама Каддафи на участие в президентских выборах из-за акций протеста против его кандидатуры, говорится в заявлении комиссии в Facebook.

Ранее СМИ сообщили, что протестующие против кандидатуры Каддафи заставили сотрудников комиссии в городах Завия, Злитен и Гарьян прекратить работу.

"Учитывая расшатывание стабильности и закрытие ряда отделений комиссии, комиссия решила отклонить кандидатуру Сейф аль-Ислама Каддафи", - приводит слова главы комиссии Имада ас-Саиха РИА Новости.

Накануне стало известно, что Сейф аль-Ислам Каддафи, второй сын убитого боевиками 10 лет назад лидера Ливии Муамара Каддафи, подал документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах в стране.