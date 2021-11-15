В Ливии отклонили заявку сына Каддафи на участие в президентских выборах

Верховная избирательная комиссия Ливии решила отклонить заявку Сейф аль-Ислама Каддафи на участие в президентских выборах из-за акций протеста против его кандидатуры, говорится в заявлении комиссии в Facebook.

Ранее СМИ сообщили, что протестующие против кандидатуры Каддафи заставили сотрудников комиссии в городах Завия, Злитен и Гарьян прекратить работу.

"Учитывая расшатывание стабильности и закрытие ряда отделений комиссии, комиссия решила отклонить кандидатуру Сейф аль-Ислама Каддафи", - приводит слова главы комиссии Имада ас-Саиха РИА Новости.

Накануне стало известно, что Сейф аль-Ислам Каддафи, второй сын убитого боевиками 10 лет назад лидера Ливии Муамара Каддафи, подал документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах в стране.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.11.2021, 21:46
    Гость: Надежда

    Думаю, протестуют те же, кто убивал старшего Каддафи, в любом случае за такие же деньги.

  5. 15.11.2021, 21:02
    Гость: НХ

    Не исключаю, что за теми, кто выступает против регистрации, стоят определённые западные силы. "Демократия" на американский манер предполагает, что после свержения неугодной власти создаются такие условия, чтобы не допустить к участию в выборах не управляемых ими лиц. И для этого пригодны все методы. В том числе и те, которые были апробированы в Германии когда нацисты шли к власти. Там действовали штурмовики, которые терроризировали всех противников нацистов, как это делают сегодня укронацисты на Украине.

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