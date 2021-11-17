СМИ сообщили о резком росте секретного экспорта из России в страны НАТО
В 2021 году резко вырос экспорт товаров секретной категории из РФ в страны-члены НАТО. В десятку государств, куда ввозится российская секретная продукция, вошли шесть членов Североатлантического альянса.
Секретный экспорт включает в себя поставки оружия и боеприпасов, летательных аппаратов, соединений радиоактивных элементов, бронетехники и военных кораблей. В эту десятку стран вошли США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.
Всего с января по сентябрь текущего года на экспорт поставили продукции примерно на 8,1 миллиарда долларов. Для сравнения, за весь 2020 год по секретным статьям РФ поставила продукцию на 11,5 миллиарда долларов. Помимо этого, за год группа получателей российских товаров существенно изменилась — ранее в десятке крупнейших фигурировали США, Эстония и Турция.
Первое место среди импортеров продукции из России уже второй год подряд занимает Алжир, туда в основном поставляются авиационная техника и вооружение. Кроме того, стабильно входят в топ-10 Индия и Китай.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Секретный экспорт (закрытые статьи экспорта) – это продажа товаров в другие страны, которая отображается только в скрытых разделах таможенной статистики. В России категории таких товаров отображают латинскими буквами S. В основном под эти категории подпадает продажа оружия, техники, газа. Согласно российскому законодательству, под закон о государственной тайне подпадают данные о "внешнеэкономической деятельности РФ, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности" страны.
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И секретные они по причине нежелания сторон оглашать размер сделок и характер товаров. Например Россия монтировала оборудование для навигации аэропортов в Германии, а те не хотели оглашать. В основном это газ, ввиду того что его поставки политизированы, и страны думают " ну его на...." светиться.
И есть пример - СМИ сообщили.
Боек-то сточен.
Когда говорят, что сообщили СМИ, то тут я понимаю, что это круче чем сведения секретных агентов.
Провокационная статья ни о чём, потому, что не указана доля "США, Чехии, Германии, Великобритании, Эстонии и Нидерландов" в этих 8,1 миллиардов долларов. Кроме того, в Чехию, например, ежегодно продаётся ядероное топливо для её ещё советских атомных электростанций. Запчасти для ещё советской военной техники могут поставляться в Чехию, Германию, Эстонию. Радиоактивные материалы продаются для научных исследований, и т.д. и т.п. Так что Аффтор цифры в студию!