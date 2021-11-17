СМИ сообщили о резком росте секретного экспорта из России в страны НАТО

10:54 17.11.2021

В 2021 году резко вырос экспорт товаров секретной категории из РФ в страны-члены НАТО. В десятку государств, куда ввозится российская секретная продукция, вошли шесть членов Североатлантического альянса.

Секретный экспорт включает в себя поставки оружия и боеприпасов, летательных аппаратов, соединений радиоактивных элементов, бронетехники и военных кораблей. В эту десятку стран вошли США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.

Всего с января по сентябрь текущего года на экспорт поставили продукции примерно на 8,1 миллиарда долларов. Для сравнения, за весь 2020 год по секретным статьям РФ поставила продукцию на 11,5 миллиарда долларов. Помимо этого, за год группа получателей российских товаров существенно изменилась — ранее в десятке крупнейших фигурировали США, Эстония и Турция.

Первое место среди импортеров продукции из России уже второй год подряд занимает Алжир, туда в основном поставляются авиационная техника и вооружение. Кроме того, стабильно входят в топ-10 Индия и Китай.