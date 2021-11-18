США начнут серийное производство новой ядерной авиабомбы

18:31 18.11.2021

В США почти завершена разработка новой тактической ядерной авиабомбы B61-12. В скором времени должно начаться ее серийное производство.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Defense Daily.

Особенностью новой авиабомбы является хвостовое оперение, которое делает ее управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом, а сбрасывать с самолета, летящего на большой высоте. Сброшенная бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости «подруливая» к ней.

Предположительно, B61-12 заменят устаревшие варианты этой авиабомбы (В61-3 и В61-4) уже в следующем года. Бомба поступит на американские склады на континентальной части США и в Европе.

Сообщается, что авиабомбы B61-12 (с мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн) будут размещены в подземных складах на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции, которые находятся под контролем военных США.

По различным оценкам, в настоящее время на европейском театре военных действий США располагают от 100 до 150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией. В частности, ими оснащаются истребители-бомбардировщики F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.