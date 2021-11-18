США начнут серийное производство новой ядерной авиабомбы

В США почти завершена разработка новой тактической ядерной авиабомбы B61-12. В скором времени должно начаться ее серийное производство.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Defense Daily.

Особенностью новой авиабомбы является хвостовое оперение, которое делает ее управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом, а сбрасывать с самолета, летящего на большой высоте. Сброшенная бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости «подруливая» к ней.

Предположительно, B61-12 заменят устаревшие варианты этой авиабомбы (В61-3 и В61-4) уже в следующем года. Бомба поступит на американские склады на континентальной части США и в Европе.

Сообщается, что авиабомбы B61-12 (с мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн) будут размещены в подземных складах на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции, которые находятся под контролем военных США.

По различным оценкам, в настоящее время на европейском театре военных действий США располагают от 100 до 150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией. В частности, ими оснащаются истребители-бомбардировщики F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.11.2021, 21:10
    Гость: Братец Кролик

    Наконец-то прояснилось, зачем наш любимый президент поставил америкосам оружейный уран, а то боялся, что зря он это сделал...

  2. 18.11.2021, 20:52
    Гость: Мало бесам Хиросимы, Нагасаки тоже мало,

    А вот гибели планеты им хватило бы, пожалуй:
    Лишь тогда, угробив Землю, жарясь в пекле вместе с нею,
    Образумиться могли бы эти гнусные злодеи!

  3. 18.11.2021, 20:45
    Гость: AlexIzm

    Против нас бомбы почти бесполезны, а вот против государств в которых они расположены очень даже...

Все комментарии (5)
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