Страны Европы ввели локдауны для непривитых от COVID-19
Страны Европы ужесточили меры против непривитых от COVID-19 граждан.
Так о "локдауне" для непривитых объявили в Австрии, пишет РИА Новости. Те, у кого нет сертификата о прививке или подтверждения, что они переболели COVID-19 в последние 180 дней, не смогут выходить из дома без уважительной причины. Уважительной причиной могут считаться походы на работу или учебу, посещение врача, поход в магазин или аптеку, прогулка. Также они не могут посещать кафе, рестораны, парикмахерские и фитнес-центры.
Те, кто уже сделал укол первой дозой вакцины, получили послабления: они могут не соблюдать локдаун при наличии ПЦР-теста. Ограничения не коснутся детей младше 12 лет.
Аналогичные меры ввели власти Чехии. Невакцинированным или не переболевшим гражданам запрещается с 22 ноября посещать непродовольственные магазины, рестораны, кафе, кинотеатры, музеи. На предприятиях и фирмах вводится регулярное тестирование, также проводится тестирование в школах.
В Словакии "локдаун" для непривитых также вводится с 22 ноября.
В свою очередь ЕСПЧ постановил, что введение локдауна не нарушает Конвенцию о правах человека. Такое решение суд принял по иску гражданина Румынии, который утверждал, что 52-дневный карантин, которому он подвергся, равносилен лишению свободы. При этом сам он не был заражен COVID-19 и не контактировал с заболевшим.
Суд в Страсбурге отметил, что сложившуюся ситуацию сопровождает "исключительный и непредсказуемый контекст".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот и я о том, что по сути уничтожается "лишнее" население, а кто то на этих прививка делает бешеные бабки.
Добавлю: ... популяризацию закаливания и активного образа жизни. НО, видимо, это идёт вразрез с идеей поголовного иглоукалывания населения планеты жижей непонятного действия. И здесь я полностью согласен с мнением, ну или "ответом" человека ниже, что вся эта вак-хана-лия развязана исключительно для угробления естественного иммунитета человека.
(если не учитывать остальные изложенные вами факторы), что существует множество мутаций вирусов, их число увеличивается, и прививка от одного штамма бессильна от другого. А значит, надо ли оно? Лучше усилия направить на разработку эффективных антивирусных препаратов и усилителей иммунитета.
Тогда надо сделать заявление,что Россия - не суверенное государство и все кто управляет Россией - фашистские прихвостни. Посмотрим как отреагируют дети и внуки победителей фашизма,когда поймут,что уже живут в фашистском государстве...
ВЫ СТАТЬЮ ЧИТАЛИ ИЛИ ТОЛЬКО ЗАГОЛОВОК? "СТАТЬЮ НЕ ЧИТАЛ, НО ПИШУ", - ЭТО ВАШ ЛОЗУНГ. "... не смогут выходить из дома без уважительной причины. !!!Уважительной причиной могут считаться походы на работу или учебу, посещение врача, поход в магазин или аптеку, прогулка. Также они не могут посещать кафе, рестораны, парикмахерские и фитнес-центры.!!!"
"Уважительной причиной могут считаться походы на работу или учебу, посещение врача, поход в магазин или аптеку, прогулка."