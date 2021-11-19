Страны Европы ввели локдауны для непривитых от COVID-19

08:30 19.11.2021

Страны Европы ужесточили меры против непривитых от COVID-19 граждан.

Так о "локдауне" для непривитых объявили в Австрии, пишет РИА Новости. Те, у кого нет сертификата о прививке или подтверждения, что они переболели COVID-19 в последние 180 дней, не смогут выходить из дома без уважительной причины. Уважительной причиной могут считаться походы на работу или учебу, посещение врача, поход в магазин или аптеку, прогулка. Также они не могут посещать кафе, рестораны, парикмахерские и фитнес-центры.

Те, кто уже сделал укол первой дозой вакцины, получили послабления: они могут не соблюдать локдаун при наличии ПЦР-теста. Ограничения не коснутся детей младше 12 лет.

Аналогичные меры ввели власти Чехии. Невакцинированным или не переболевшим гражданам запрещается с 22 ноября посещать непродовольственные магазины, рестораны, кафе, кинотеатры, музеи. На предприятиях и фирмах вводится регулярное тестирование, также проводится тестирование в школах.

В Словакии "локдаун" для непривитых также вводится с 22 ноября.

В свою очередь ЕСПЧ постановил, что введение локдауна не нарушает Конвенцию о правах человека. Такое решение суд принял по иску гражданина Румынии, который утверждал, что 52-дневный карантин, которому он подвергся, равносилен лишению свободы. При этом сам он не был заражен COVID-19 и не контактировал с заболевшим.

Суд в Страсбурге отметил, что сложившуюся ситуацию сопровождает "исключительный и непредсказуемый контекст".