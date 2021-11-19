В Конгрессе США предложили не признавать Путина президентом после 2024 года

В палату представителей Конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 году. Если резолюцию примут, она будет носить рекомендательный характер, пишет "Коммерсант".

Авторы Стив Коэн и Джо Уилсон пишут, что Путин находится у власти благодаря нарушениями при выборах, а его дальнейшее пребывание в должности незаконно. Также нарушающими законы и международные обязательства России названы поправки в Конституцию 2020 года.

"Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США",— сказано в проекте резолюции.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал данную резолюцию вмешательством во внутренние дела России в чистом виде. 

А первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что принятие такого документа приведет к разрыву отношений России с США
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.11.2021, 12:21
    Гость: Правильно! Он у власти

    Незаконно, он нас всех обманывал неоднократно, и в том что за власть не держится. Он же на смехалс над советским и руководителями,которые в силу возраста
    Править не могли.. Час расплаты настал.
    Он уже в таком возрасте как те были.
    Он говорил что не из тех кто держится за власть зубами и ногтями. Так пусть докажет личным примером.
    Уйдёт.

  2. 19.11.2021, 12:12
    Гость: ?

    А они точно уверены, что их провокации в Черном море не закончатся третьей мировой еще до 2024 года?

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