Противники антиковидных мер устроили беспорядки в голландском Роттердаме

В Роттердаме, втором по величине городе Нидерландов, вспыхнули беспорядки из-за новых мер правительства по борьбе с Covid-19. 

Сотни протестующих пришли в центр города, выражая возмущение по поводу планов правительства ввести паспорта вакцинации от ковида, а также запретить запуск фейерверков на рождественские праздники, сообщает BBC.

Протестующие бросали в полицейских камни и петарды, поджигали патрульные машины. 

Стражи порядка произвели предупредительные и прицельные выстрелы, "поскольку ситуация была опасной для жизни", сообщил агентству Рейтер представитель полиции. По его словам, в результате стрельбы пострадали как минимум два человека.

В Роттердаме введено чрезвычайное положение, главный вокзал города закрыт.

В прошлую субботу власти Нидерландов ввели трехнедельный частичный локдаун из-за резкого роста случаев заболевания. Сокращено время работы магазинов и ресторанов, ограничен допуск на спортивные мероприятия. Но даже такие сравнительно мягкие меры вызвали возмущение у части граждан, на прошлой неделе в Гааге произошли стычки протестующих с полицией.

Особое недовольство противников жестких мер вызвало намерение властей ввести паспорта вакцинации от ковида. Планируется, что вход в различные заведения, такие как бары и рестораны, будет разрешен лишь обладателям таких ковид-паспортов.

Масла в огонь добавил введенный в пятницу запрет на рождественские и новогодние фейерверки (годом ранее было то же самое). Как заявили в правительстве, эта мера "избавит здравоохранение от дополнительной нагрузки".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.11.2021, 16:12
    Гость: Так ковид-паспорт получше лагерного кода

    С паспортом и старик справится. А они все равно недовольны. Зато в России будут вести себя так как дед-дурак с Золотой рыбкой. В лаптях, а всем доволен.

  2. 20.11.2021, 15:40
    Гость: chvv

    Заголовок не верный (без шуток). Нужно - "Противники локдаунов устроили акцию протеста".

  3. 20.11.2021, 15:22
    Гость: иван з.

    Брехня. Всё информационные агентства, телеканалы и прочие СМИ сообщили давным-давно.
    ТАСС дал информацию на 9 часов раньше ВВС.

  4. 20.11.2021, 14:39
    Гость: наблюдатель

    Однако "в прошлую субботу власти Нидерландов ввели трехнедельный частичный локдаун из-за резкого роста случаев заболевания. Сокращено время работы магазинов и ресторанов, ограничен допуск на спортивные мероприятия. Но даже такие сравнительно мягкие меры вызвали возмущение у части граждан, на прошлой неделе в Гааге произошли стычки протестующих с полицией".

  5. 20.11.2021, 14:36
    Гость: Гость

    Знаем, что "преступления нацистского режима" срока давности не имеют. Изверги и отщепенцы рода человеческого, уже всегда по своим злодействам на виду у всех. ... "В Нюрнберге было очень четко сформулировано, что преступными являются любые формирования СС и дан их перечень, где есть место и дивизии "Галичина". Любая попытка реабилитации этих (мерзких) людей пойдет во вред Украине.

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