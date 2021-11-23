Шойгу рассказал об отработке американцами нанесения ядерных ударов по РФ

18:49 23.11.2021

В ноябре 10 стратегических американских бомбардировщиков во время учений Global Thunder отработали возможность использования ядерного оружия против России. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с китайским коллегой Вэй Фэнхэ.

«Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров», — сообщил министр, отметив, что рассматривался вариант атаки «практически одновременно с Западного и Восточного направлений».

Шойгу уточнил, что минимальное удаление от российской госграницы составило 20 километров.

Глава Минобороны отметил, что действия Вашингтона на востоке создают угрозу и для Китая. В частности, в прошлом году американская стратегическая авиация Военно-воздушных сил совершила 22 полета над акваторией Охотского моря, тогда как в 2019 г. — три.