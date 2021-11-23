Шойгу рассказал об отработке американцами нанесения ядерных ударов по РФ
В ноябре 10 стратегических американских бомбардировщиков во время учений Global Thunder отработали возможность использования ядерного оружия против России. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с китайским коллегой Вэй Фэнхэ.
«Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров», — сообщил министр, отметив, что рассматривался вариант атаки «практически одновременно с Западного и Восточного направлений».
Шойгу уточнил, что минимальное удаление от российской госграницы составило 20 километров.
Глава Минобороны отметил, что действия Вашингтона на востоке создают угрозу и для Китая. В частности, в прошлом году американская стратегическая авиация Военно-воздушных сил совершила 22 полета над акваторией Охотского моря, тогда как в 2019 г. — три.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А вы 100% уверены, что Гегемон посмеет ответить им тем же?
Я нет.
За ним стоят по сути граждане США, Израиля и Лондона, семьи и деньги которых там же.
Ему вообще это позволят?
Какие проблемы? отработайте мощные учения с РВСН и всеми другими родами войск стр.назначения имитируя применение ЯО по "условному противнику" и назовите его так, что бы было понятно, что это НАТО, например "на нас напал ОТАН"
Глядишь на западе пылу поубавится.
внимательно перечитав всё описанное тут в "коментариях читателей" (С), хочу с глубокой озабоченностью констатировать: в данном паблике прослеживается некоторое предвзятое и ироническое отношение к высказываниям тов. гл. маршала. Что не есть good. И чревато. Каждое изречение не последнего человека страны в военной сфере должно конспектироватся рядовым /офицерским составом. Ибо: враги не дремлют (в нашем случае с масалЁтами) - летают где нипопадя. А могли б себе (я об лёндчиках вражеских) нежиться где-нибудь на пляжах Сакраменто, серфингуя там же. Вот наши ту-160 сделали мирный облёт белорусских границ...Но это ж по совместной договоренности с братским народом, Не? Итог: маршал сыграл на опережение. Поднял и заострил актуал.Мол мы (кому нужно вааще и страна в частности) осведомлены, рука на кнопке и ждем приказа главкостерха. Вот тогда и замутим. Все, что нужно - расчехлено. Смазка зимняя нанесена. Бункеры готовы и заполнены самым необходимым и на долго. Свежий адреналин подвезен и ожидает. Чины (ну Си) - не при делах.Это так, для устрашения, что мол дружба на века и братство по оружию..Ну, кароче, всё О.К.! Страну в обиду не дадим. Есть что и есть кому и есть чем... Не впервой. Но без Lend-lease.
Русские своих не бросают
Что там с нашими рабочими в Комсомольске - на - Амуре, им заплатили задержку зарплаты за несколько месяцев?
И почему в РФ идут гонения на коммунистов, чтобы мы верили в искренность российскому руководству?