Президент ЮАР призвал вернуть авиасообщение с государствами Южной Африки

09:33 29.11.2021

Введенные ограничения нанесут еще больший ущерб экономике пострадавших стран, считает он

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса призвал мировое сообщество отменить ограничения на поездки, которые были введены на минувшей неделе рядом государств для борьбы с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

"Мы призываем все те страны, которые ввели запрет на поездки в нашу страну и наши братские страны юга Африки, немедленно и срочно отменить свои решения", - цитирует заявление Рамафоса "Интерфакс".

По словам лидера ЮАР, подобные ограничения неоправданы и "несправедливо дискриминируют" как ЮАР, так и другие братские южноафриканские страны. Введенные ограничения нанесут еще больший ущерб экономике пострадавших стран и "подорвут их способность реагировать на пандемию и восстанавливаться после нее".

Он подчеркнул, что введенные ограничения не подкреплены с научной точки зрения и не смогут эффективно предотвратить распространение нового штамма коронавируса.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Великобритании, Нидерландах и в Бельгии. Многие страны уже ограничили авиасообщение с государствами, расположенными на юге Африки.