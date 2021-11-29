Президент ЮАР призвал вернуть авиасообщение с государствами Южной Африки

Введенные ограничения нанесут еще больший ущерб экономике пострадавших стран, считает он

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса призвал мировое сообщество отменить ограничения на поездки, которые были введены на минувшей неделе рядом государств для борьбы с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

"Мы призываем все те страны, которые ввели запрет на поездки в нашу страну и наши братские страны юга Африки, немедленно и срочно отменить свои решения", - цитирует заявление Рамафоса "Интерфакс".

По словам лидера ЮАР, подобные ограничения неоправданы и "несправедливо дискриминируют" как ЮАР, так и другие братские южноафриканские страны. Введенные ограничения нанесут еще больший ущерб экономике пострадавших стран и "подорвут их способность реагировать на пандемию и восстанавливаться после нее". 

Он подчеркнул, что введенные ограничения не подкреплены с научной точки зрения и не смогут эффективно предотвратить распространение нового штамма коронавируса. 

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Великобритании, Нидерландах и в Бельгии. Многие страны уже ограничили авиасообщение с государствами, расположенными на юге Африки.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.11.2021, 16:27
    Гость: ЖЕКА

    Президенту ЮАР нужно ввести апартеид заново и оказать помощь в воссоздании Южной Родезии

  2. 29.11.2021, 14:33
    Гость: Гость

    Ну ее ..., эту Южную Африку. Не открывать сообщения с ней!! Китай вот закрылся ото всех и все у них спокойно..

  3. 29.11.2021, 14:19
    Гость: rick

    " " По словам лидера ЮАР, подобные ограничения неоправданы и "несправедливо дискриминируют" как ЮАР, так и другие братские южноафриканские страны. Введенные ограничения нанесут еще больший ущерб экономике пострадавших стран и "подорвут их способность реагировать на пандемию и восстанавливаться после нее". "
    --
    Хоть один вменяемый политик нашелся, который назвал вещи своими именами. В самом деле, посмотрим логику ВОЗа, организации, не имеющей НИЧЕГО ОБШЕГО
    с заботой о здоровье граждан планеты Земля, за исключением кучки богоизбранных. Ведь ВОЗ финансируется из вроде бы благотворительных частных фондов
    Мелинды и Билла Гейтс и Рокфеллеров. Смотри ПРИБЫЛИ ЭТИХ фондов на фоне так называемой пандемии. А кто платит деньги тот и заказывает музыку. Так что так называемая пандемия ВЫГОДНА этом фондам и должна продолжаться в идеальном случае без конца. А так ПОЧЕМУ ПРАВ лидер ЮАР? Да потому, что ВОЗ КАК ВСЕГДА
    ВРЕТ. В самом деле, ГДЕ НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ данные о ВЫСОКОЙ СМЕРТНОСТИ "омикрона"? ИХ НЕТ! Точно так же как КОВИД-19. Точных и проверяемых данных
    ВОЗ о смертности от КОВИД-19 НЕ ДАЕТ. Все скрывается за словесными манипуляциями да ссылками на Институт Джона Хопкинса, финансируемого фондом Мелинда и Билла Гейтс. Ну а абсолютное большинство политиков включая РФ УЖЕ взяли под козырек указания ВОЗ.

  4. 29.11.2021, 13:30
    Гость: Вопрос

    Часто приходится видеть Ваши ценные сообщения на этому форуме.
    Сложилось впечатление что Вы привитый?
    Или это возрастное?

  5. 29.11.2021, 12:05
    Гость: личный опыт

    "Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса призвал мировое сообщество отменить ограничения на поездки, которые были введены на минувшей неделе рядом государств для борьбы с распространением нового штамма коронавируса "омикрон"."
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    Африканцы пролюбили высокоразвитую страну, доставшуюся от белых, теперь вопят.

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