Президент ЮАР призвал вернуть авиасообщение с государствами Южной Африки
Введенные ограничения нанесут еще больший ущерб экономике пострадавших стран, считает он
Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса призвал мировое сообщество отменить ограничения на поездки, которые были введены на минувшей неделе рядом государств для борьбы с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".
"Мы призываем все те страны, которые ввели запрет на поездки в нашу страну и наши братские страны юга Африки, немедленно и срочно отменить свои решения", - цитирует заявление Рамафоса "Интерфакс".
По словам лидера ЮАР, подобные ограничения неоправданы и "несправедливо дискриминируют" как ЮАР, так и другие братские южноафриканские страны. Введенные ограничения нанесут еще больший ущерб экономике пострадавших стран и "подорвут их способность реагировать на пандемию и восстанавливаться после нее".
Он подчеркнул, что введенные ограничения не подкреплены с научной точки зрения и не смогут эффективно предотвратить распространение нового штамма коронавируса.
Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Великобритании, Нидерландах и в Бельгии. Многие страны уже ограничили авиасообщение с государствами, расположенными на юге Африки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Президенту ЮАР нужно ввести апартеид заново и оказать помощь в воссоздании Южной Родезии
Ну ее ..., эту Южную Африку. Не открывать сообщения с ней!! Китай вот закрылся ото всех и все у них спокойно..
" " По словам лидера ЮАР, подобные ограничения неоправданы и "несправедливо дискриминируют" как ЮАР, так и другие братские южноафриканские страны. Введенные ограничения нанесут еще больший ущерб экономике пострадавших стран и "подорвут их способность реагировать на пандемию и восстанавливаться после нее". "
--
Хоть один вменяемый политик нашелся, который назвал вещи своими именами. В самом деле, посмотрим логику ВОЗа, организации, не имеющей НИЧЕГО ОБШЕГО
с заботой о здоровье граждан планеты Земля, за исключением кучки богоизбранных. Ведь ВОЗ финансируется из вроде бы благотворительных частных фондов
Мелинды и Билла Гейтс и Рокфеллеров. Смотри ПРИБЫЛИ ЭТИХ фондов на фоне так называемой пандемии. А кто платит деньги тот и заказывает музыку. Так что так называемая пандемия ВЫГОДНА этом фондам и должна продолжаться в идеальном случае без конца. А так ПОЧЕМУ ПРАВ лидер ЮАР? Да потому, что ВОЗ КАК ВСЕГДА
ВРЕТ. В самом деле, ГДЕ НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ данные о ВЫСОКОЙ СМЕРТНОСТИ "омикрона"? ИХ НЕТ! Точно так же как КОВИД-19. Точных и проверяемых данных
ВОЗ о смертности от КОВИД-19 НЕ ДАЕТ. Все скрывается за словесными манипуляциями да ссылками на Институт Джона Хопкинса, финансируемого фондом Мелинда и Билла Гейтс. Ну а абсолютное большинство политиков включая РФ УЖЕ взяли под козырек указания ВОЗ.
Часто приходится видеть Ваши ценные сообщения на этому форуме.
Сложилось впечатление что Вы привитый?
Или это возрастное?
"Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса призвал мировое сообщество отменить ограничения на поездки, которые были введены на минувшей неделе рядом государств для борьбы с распространением нового штамма коронавируса "омикрон"."
-----------------------
Африканцы пролюбили высокоразвитую страну, доставшуюся от белых, теперь вопят.