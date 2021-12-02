ФСБ заявила о поимке готовившего теракт агента разведки Украины
Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, по версии силовиков, является агентом военной разведки Украины и готовил теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Сотрудниками органов безопасности задержан агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленный на территорию нашей страны с целью совершения террористического акта», — заявили в спецслужбе.
Подозреваемый уже дал признательные показания и сказал, что «теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте».
По информации РИА Новости, одновременно правоохранители задержали еще двоих предполагаемых агентов военной разведки, которые занимались сбором информации о стратегических объектах и фотосъемкой. Это отец и сын, Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 года рождения, и Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 года рождения.
«Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области, полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 тыс.», — говорится в релизе ФСБ.
Там отметили, что в ходе спецоперации сотрудники спецслужбы получили материалы, которые подтверждают террористические устремления украинской военной разведки к объектам на территории России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ковали и Ковалики,вместо кузни в шпионы.
Империи была построена на основе религии . Государствообразующая религия православие.
Брак был только религиозным. Чтоб сочетаться браком с православ-ным/православ-ной надо было принять православие.
Так делали и все иностранные принцессы, невесты царей.
В Польше государствообразующим был католицизм.Соответственно надобыло перейти в католичество
В РИ были костелы,Кирилл, синагоги.
Там могли заключать браки
Тоже только принадлежащие к одной конфессии.
Но, для поступления на госслужбе надо было быть только православным.
Вероисповедание было примерно как сейчас гражданство.
Целью моего словоблудия было объяснить "здравствуйте, тов. Федоров что принятие религии го государства касалось не только еврев))))
Ребята, как из стройбата, у вас на глазах страну вывозит за бугор и разваливает пятая колонна, возглавляемая ворами олигархами. Кому нужны ваши потуги, если население вымирает ударными темпами, а вы крышуите преступников.
Имею мнение, что кто-то из наших нехорошо засветился и предстоит обмен. Всяко бывАт - жЫзнь!
История еврейского вопроса в России насчитывает более 200 лет.Её отправной точкой считается 1772 год,когда произошёл первый раздел Польши.Почти полтора века существовали ограничения для выходцев из еврейской общины,включая запрет на некоторые профессии,получение образования,выбор места жительства,вступление в брак с представителями других религий.
Одним из выходов было обращение в христианство.Так в РИ появилось такое явление как ВЫКРЕСТЫ.Зачастую это была хоть и вынужденная,но добровольная мера,хотя известны и случаи массового и принудительного крещения евреев.
Стремление к получению образования и поступлению на гос службу было самой распространённый причиной для добровольного перехода евреев в христианство.
Официально евреи имели доступ к высшему образованию в РИ,в т.ч. и в учебных заведениях,расположенных вне черты осёдлости.Получение высшего образования давало евреям возможность свободно выбирать место жительства.К тому же наличие докторской степени позволяло им поступать на гос службу.
Т.о.,принятие христианства открывало евреям двери к образованию и карьере. Благодаря крещению многие смогли реализовать своё призвание и получили известность.
А теперь о сути русского!
Одна из многочисленных историй:«К вопросу о переходе иудеев в православие в дореволюционной России»:
Цви-Гирша Гринбаума из Дубно,который «подвергался преследованиям со стороны своих соотечественников за стремление к новому образованию» и вынужден был принять христианство,получил имя Владимир Фёдоров