ФСБ заявила о поимке готовившего теракт агента разведки Украины

11:56 2.12.2021

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, по версии силовиков, является агентом военной разведки Украины и готовил теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Сотрудниками органов безопасности задержан агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленный на территорию нашей страны с целью совершения террористического акта», — заявили в спецслужбе.

Подозреваемый уже дал признательные показания и сказал, что «теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте».

По информации РИА Новости, одновременно правоохранители задержали еще двоих предполагаемых агентов военной разведки, которые занимались сбором информации о стратегических объектах и фотосъемкой. Это отец и сын, Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 года рождения, и Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 года рождения.

«Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области, полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 тыс.», — говорится в релизе ФСБ.

Там отметили, что в ходе спецоперации сотрудники спецслужбы получили материалы, которые подтверждают террористические устремления украинской военной разведки к объектам на территории России.