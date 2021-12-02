Германия планирует усилить ограничения для непривитых по всей стране

08:40 2.12.2021

Власти Германии разрабатывают ужесточение мер, направленных на замедление распространения COVID-19. По данным местных СМИ, в частности планируется ограничить доступ непривитым гражданам в магазины за исключением продуктовых.

Тем, кто не привился и не переболел коронавирусной инфекцией, можно будет находиться только в кругу своей семьи и встречаться не более чем с двумя людьми из другого домохозяйства.

На массовые мероприятия будут допускаться только люди с прививками или с сертификатом о перенесенной болезни. При этом численность участников крупных событий будет ограничена. Так, для мероприятий на открытом воздухе, количество зрителей не должно будет превышать 5 тысяч человек. На трибунах во время футбольных матчей не должно быть более 30% от общей вместимости стадиона или не более 100 тысяч зрителей.

Образовательные учреждения продолжат работать в очном формате, однако в учебных заведениях будет ужесточен масочный режим.

Вакцинация станет обязательной для пожилых, которые живут в домах престарелых, и их сотрудников.

Отмечается, что данный проект будет обсуждаться на переговорах 2 декабря. В них будут участвовать власти 16 федеральных земель, уходящая с поста канцлера Ангела Меркель и Олаф Шольц

Новые меры по борьбе с пандемией в ФРГ планируют принять на фоне ухудшения ситуации с распространением COVID-19. В конце ноября Германия несколько раз выходила на пики по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Однако Шольц, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, тогда отверг идею введения нового локдауна.