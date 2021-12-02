Германия планирует усилить ограничения для непривитых по всей стране
Власти Германии разрабатывают ужесточение мер, направленных на замедление распространения COVID-19. По данным местных СМИ, в частности планируется ограничить доступ непривитым гражданам в магазины за исключением продуктовых.
Тем, кто не привился и не переболел коронавирусной инфекцией, можно будет находиться только в кругу своей семьи и встречаться не более чем с двумя людьми из другого домохозяйства.
На массовые мероприятия будут допускаться только люди с прививками или с сертификатом о перенесенной болезни. При этом численность участников крупных событий будет ограничена. Так, для мероприятий на открытом воздухе, количество зрителей не должно будет превышать 5 тысяч человек. На трибунах во время футбольных матчей не должно быть более 30% от общей вместимости стадиона или не более 100 тысяч зрителей.
Образовательные учреждения продолжат работать в очном формате, однако в учебных заведениях будет ужесточен масочный режим.
Вакцинация станет обязательной для пожилых, которые живут в домах престарелых, и их сотрудников.
Отмечается, что данный проект будет обсуждаться на переговорах 2 декабря. В них будут участвовать власти 16 федеральных земель, уходящая с поста канцлера Ангела Меркель и Олаф Шольц
Новые меры по борьбе с пандемией в ФРГ планируют принять на фоне ухудшения ситуации с распространением COVID-19. В конце ноября Германия несколько раз выходила на пики по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Однако Шольц, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, тогда отверг идею введения нового локдауна.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Там люди уменьшат траты денег, что аукнется по сборам налогов и доходам для экономики.
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это все вчерашний день.
система конфискаций предполагает наличие минимальной "свободы" у людей.
в которой они могут без помех Государства что-то заработать и Кагалу надо после этого отнять заработанное.
однако то что происходит - это повторение 1917го года в России на новом витке и по всей планете.
лозунги давоса Идентичны большевистким - "вы не будете ничем владеть", "конфискация/национализация всей собственности и земли".
на самом деле, тогда тоже Левые захватывали власть по всей планаете. просто нам этого никогда не рассказывали. мы жили в информационной тюрьме.
все что сегодня снова навязывается сверху - так-же как и тогда.
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так вот.
конфискации не нужны, если вы не получаете заработанных денег.
все конфискуется ДО того как попадет к вам в карман.
так, как это было в ссср.
мир активно Силой заволакивают Снова в этот иврейский кибуц - привычный режим существования для Кагала.
Дальше фразу праворульного -"левацкого" читать не стал и другим не советую. У G зациклило на "левацком". Хотя он даже не понимает вообще смысла этой фразы.
Чувак, ты в каком мире живёшь? Какие левые и правые, ты в каком времени застрял?
А Вы считаете, что в Германии экономика не пострадала?
показательная ситуация с одной из больниц в сша..
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некий китайский мужик прилетел в сша из гонконга на день рождение внучки, заболел COVID-19 и попал в лапы Левацкого "здравохранения" в иллинойсе.
его состояние резко ухудшилось и его прицепили вентилятору - что верная смерть.
его дочка решила что ее отец должен принимать ивермектин.
но больница категорически Отказалась вводить ивермектин и запретила вход врачу готовому его ввести.
дочка обратилась в суд и судья выдал ордер требующий введение ивермектина пациенту - больница Отказалась(!!!) выполнять постановление суда.
дочка снова обратилась в суд и судья выдал предписание "немедленно предоставить ивермектин этому пациенту".
больница Снова отказалась выполнять решение суда и запретила доктору доступ к пациенту!!!
дочка снова обратилась в суд и судья выдал предписание Обязывающее больницу предоставить доступ докотру к пациенту для ввод иверменктина.
короче говоря, в конце концов уже на смертном одре китаец получил Ивермектин после Неоднокраных требований суда.
и что вы думаете?
через несколько дней после ввода ивермемектина - он Здоровым вышел из больницы.
это наглядная иллюстрация того чем занимаются Левые.. и как они Создают эту Аферу.