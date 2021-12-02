Германия планирует усилить ограничения для непривитых по всей стране

Власти Германии разрабатывают ужесточение мер, направленных на замедление распространения COVID-19. По данным местных СМИ, в частности планируется ограничить доступ непривитым гражданам в магазины за исключением продуктовых. 

Тем, кто не привился и не переболел коронавирусной инфекцией, можно будет находиться только в кругу своей семьи и встречаться не более чем с двумя людьми из другого домохозяйства.

На массовые мероприятия будут допускаться только люди с прививками или с сертификатом о перенесенной болезни. При этом численность участников крупных событий будет ограничена. Так, для мероприятий на открытом воздухе, количество зрителей не должно будет превышать 5 тысяч человек. На трибунах во время футбольных матчей не должно быть более 30% от общей вместимости стадиона или не более 100 тысяч зрителей.

Образовательные учреждения продолжат работать в очном формате, однако в учебных заведениях будет ужесточен масочный режим. 

Вакцинация станет обязательной для пожилых, которые живут в домах престарелых, и их сотрудников.

Отмечается, что данный проект будет обсуждаться на переговорах 2 декабря. В них будут участвовать власти 16 федеральных земель, уходящая с поста канцлера Ангела Меркель и Олаф Шольц

Новые меры по борьбе с пандемией в ФРГ планируют принять на фоне ухудшения ситуации с распространением COVID-19. В конце ноября Германия несколько раз выходила на пики по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Однако Шольц, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, тогда отверг идею введения нового локдауна.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2021, 16:36
    Гость: g

    Там люди уменьшат траты денег, что аукнется по сборам налогов и доходам для экономики.
    -
    это все вчерашний день.
    система конфискаций предполагает наличие минимальной "свободы" у людей.
    в которой они могут без помех Государства что-то заработать и Кагалу надо после этого отнять заработанное.
    однако то что происходит - это повторение 1917го года в России на новом витке и по всей планете.
    лозунги давоса Идентичны большевистким - "вы не будете ничем владеть", "конфискация/национализация всей собственности и земли".
    на самом деле, тогда тоже Левые захватывали власть по всей планаете. просто нам этого никогда не рассказывали. мы жили в информационной тюрьме.
    все что сегодня снова навязывается сверху - так-же как и тогда.
    --
    так вот.
    конфискации не нужны, если вы не получаете заработанных денег.
    все конфискуется ДО того как попадет к вам в карман.
    так, как это было в ссср.
    мир активно Силой заволакивают Снова в этот иврейский кибуц - привычный режим существования для Кагала.

  2. 02.12.2021, 16:27
    Гость: ABCD

    Дальше фразу праворульного -"левацкого" читать не стал и другим не советую. У G зациклило на "левацком". Хотя он даже не понимает вообще смысла этой фразы.

  3. 02.12.2021, 15:59
    Гость: Интересуюсь

    Чувак, ты в каком мире живёшь? Какие левые и правые, ты в каком времени застрял?

  5. 02.12.2021, 15:18
    Гость: g

    показательная ситуация с одной из больниц в сша..
    --
    некий китайский мужик прилетел в сша из гонконга на день рождение внучки, заболел COVID-19 и попал в лапы Левацкого "здравохранения" в иллинойсе.
    его состояние резко ухудшилось и его прицепили вентилятору - что верная смерть.
    его дочка решила что ее отец должен принимать ивермектин.
    но больница категорически Отказалась вводить ивермектин и запретила вход врачу готовому его ввести.
    дочка обратилась в суд и судья выдал ордер требующий введение ивермектина пациенту - больница Отказалась(!!!) выполнять постановление суда.
    дочка снова обратилась в суд и судья выдал предписание "немедленно предоставить ивермектин этому пациенту".
    больница Снова отказалась выполнять решение суда и запретила доктору доступ к пациенту!!!
    дочка снова обратилась в суд и судья выдал предписание Обязывающее больницу предоставить доступ докотру к пациенту для ввод иверменктина.
    короче говоря, в конце концов уже на смертном одре китаец получил Ивермектин после Неоднокраных требований суда.
    и что вы думаете?
    через несколько дней после ввода ивермемектина - он Здоровым вышел из больницы.
    это наглядная иллюстрация того чем занимаются Левые.. и как они Создают эту Аферу.

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