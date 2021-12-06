В США предложили стянуть большую армию к границам России

Американский эксперт в области безопасности Дэниел Гур предложил властям США стянуть большие силы к границам России, с целью получения подавляющего преимущества. Свою точку зрения он высказал в интервью журналу 19Fortyfive.

В частности он предложил перенести штаб американской армии из Германии в Польшу и разместиться в Варшаве, направив туда тяжелый бронетанковый корпус, который будет находится там на постоянной основе. Кроме того, Польшу предложенооснастить новейшими вооружениями США и "адаптировать" ее армию для совместных операций. 

Также во всех прифронтовых государствах НАТО он предлагает расположить существенные военные силы и дальнобойную артиллерию для поражения целей в глубине территории России.

Так, в арсенал американской группировки нужно включить и перспективные разведывательные и ударные вертолеты, которые разрабатываются в рамках программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA).

Заблаговременное укрепление восточного фланга НАТО необходимо, поскольку у Соединенных Штатов нет достаточных мощностей для переброски людей по морю во время войны, отмечает эксперт, поясняя, что это станет "недвусмысленным сигналом" Москве и "лучшим способом сдерживания России".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.12.2021, 21:07
    Гость: !

    Россию скоро отключат от СВИФТ ко всему прочему. Или у кого-то еще остались иллюзии на этот счет?

  2. 06.12.2021, 19:53
    Гость: ДСБА

    твое вранье можно опровергнуть одним фактом-к концу 1941г СССР потерял все заводы по производству алюминия И до конца ВОВ выпуск самолетов и двигателей для танков для которых необходим этот металл производился благодаря поставкам по ленд-лизу И ну продолжение-вся солдатская посуда-котелки фляжки ложки даже пуговицы для гимнастерок делали и делаются из алюминия Так что поумерь свой пыл и признай что без ленд-лиза ВОВ вряд ли бы выиграли

  4. 06.12.2021, 17:52
    Гость: толк

    солдатики смогут тягаться с гвардейцами только если догадаются раздать оружие народу (их тупо меньше).

  5. 06.12.2021, 17:51
    Гость: ВОТ ТАК.

    Идея прекрасная ,было бы лучшее если бы всю армию США удалось в такой котёл втянуть этому дяде.Я уверен его бы представили к герою России .

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