В США предложили стянуть большую армию к границам России

08:45 6.12.2021

Американский эксперт в области безопасности Дэниел Гур предложил властям США стянуть большие силы к границам России, с целью получения подавляющего преимущества. Свою точку зрения он высказал в интервью журналу 19Fortyfive.

В частности он предложил перенести штаб американской армии из Германии в Польшу и разместиться в Варшаве, направив туда тяжелый бронетанковый корпус, который будет находится там на постоянной основе. Кроме того, Польшу предложенооснастить новейшими вооружениями США и "адаптировать" ее армию для совместных операций.

Также во всех прифронтовых государствах НАТО он предлагает расположить существенные военные силы и дальнобойную артиллерию для поражения целей в глубине территории России.

Так, в арсенал американской группировки нужно включить и перспективные разведывательные и ударные вертолеты, которые разрабатываются в рамках программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA).

Заблаговременное укрепление восточного фланга НАТО необходимо, поскольку у Соединенных Штатов нет достаточных мощностей для переброски людей по морю во время войны, отмечает эксперт, поясняя, что это станет "недвусмысленным сигналом" Москве и "лучшим способом сдерживания России".