В США предложили стянуть большую армию к границам России
Американский эксперт в области безопасности Дэниел Гур предложил властям США стянуть большие силы к границам России, с целью получения подавляющего преимущества. Свою точку зрения он высказал в интервью журналу 19Fortyfive.
В частности он предложил перенести штаб американской армии из Германии в Польшу и разместиться в Варшаве, направив туда тяжелый бронетанковый корпус, который будет находится там на постоянной основе. Кроме того, Польшу предложенооснастить новейшими вооружениями США и "адаптировать" ее армию для совместных операций.
Также во всех прифронтовых государствах НАТО он предлагает расположить существенные военные силы и дальнобойную артиллерию для поражения целей в глубине территории России.
Так, в арсенал американской группировки нужно включить и перспективные разведывательные и ударные вертолеты, которые разрабатываются в рамках программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA).
Заблаговременное укрепление восточного фланга НАТО необходимо, поскольку у Соединенных Штатов нет достаточных мощностей для переброски людей по морю во время войны, отмечает эксперт, поясняя, что это станет "недвусмысленным сигналом" Москве и "лучшим способом сдерживания России".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Россию скоро отключат от СВИФТ ко всему прочему. Или у кого-то еще остались иллюзии на этот счет?
твое вранье можно опровергнуть одним фактом-к концу 1941г СССР потерял все заводы по производству алюминия И до конца ВОВ выпуск самолетов и двигателей для танков для которых необходим этот металл производился благодаря поставкам по ленд-лизу И ну продолжение-вся солдатская посуда-котелки фляжки ложки даже пуговицы для гимнастерок делали и делаются из алюминия Так что поумерь свой пыл и признай что без ленд-лиза ВОВ вряд ли бы выиграли
Значит русские мамочки СОГЛАСНЫ на кердык своих сыночков?
солдатики смогут тягаться с гвардейцами только если догадаются раздать оружие народу (их тупо меньше).
Идея прекрасная ,было бы лучшее если бы всю армию США удалось в такой котёл втянуть этому дяде.Я уверен его бы представили к герою России .