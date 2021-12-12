В Испании прошли акции протеста против ковид-паспортов

11:57 12.12.2021

Акции протеста против обязательного сертификата о вакцинации против коронавируса прошли в субботу вечером в Барселоне и Валенсии, пишет ТАСС.

В каталонской столице к митингу присоединились около 3 тыс. человек. Участники манифестации пронесли плакаты с надписями "Медицинский паспорт, тоталитарное государство" и "Уважайте наш выбор". Протестующие, многие из которых пришли на акцию без масок, также скандировали "Свобода". В Каталонии ковид-паспорт обязателен для доступа в бары, рестораны, спортзалы, дома престарелых и ночные развлекательные заведения.

Демонстрация против сертификата о вакцинации также прошла в центре Валенсии. Участники протеста скандировали "Свобода", "Детей не трогать", "Это не вакцина, это эксперимент". На плакатах собравшихся можно было прочесть: "Нет политической, социальной и медицинской диктатуре", "Вакцина убивает" и другие надписи. В Валенсии ковид-паспорт требуется для входа среди прочего в развлекательные заведения и рестораны вместимостью более 50 человек.

В субботу в Вене около 44 тысяч человек приняли участие в демонстрации против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.

С 22 ноября в Австрии ввели очередной общенациональный локдаун из-за коронавируса, который заканчивается в воскресенье для привитых и переболевших, а для непривитых ограничения сохранятся. Помимо этого, с 1 февраля в Австрии должен вступить в силу закон об обязательной вакцинации для всех проживающих в Австрии старше 14 лет, несоблюдение грозит штрафом в 3,6 тысячи евро.