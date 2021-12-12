В Испании прошли акции протеста против ковид-паспортов

Акции протеста против обязательного сертификата о вакцинации против коронавируса прошли в субботу вечером в Барселоне и Валенсии, пишет ТАСС

В каталонской столице к митингу присоединились около 3 тыс. человек. Участники манифестации пронесли плакаты с надписями "Медицинский паспорт, тоталитарное государство" и "Уважайте наш выбор". Протестующие, многие из которых пришли на акцию без масок, также скандировали "Свобода". В Каталонии ковид-паспорт обязателен для доступа в бары, рестораны, спортзалы, дома престарелых и ночные развлекательные заведения.

Демонстрация против сертификата о вакцинации также прошла в центре Валенсии. Участники протеста скандировали "Свобода", "Детей не трогать", "Это не вакцина, это эксперимент". На плакатах собравшихся можно было прочесть: "Нет политической, социальной и медицинской диктатуре", "Вакцина убивает" и другие надписи. В Валенсии ковид-паспорт требуется для входа среди прочего в развлекательные заведения и рестораны вместимостью более 50 человек.

В субботу в Вене  около 44 тысяч человек приняли участие в демонстрации против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса, пишет РИА Новости

С 22 ноября в Австрии ввели очередной общенациональный локдаун из-за коронавируса, который заканчивается в воскресенье для привитых и переболевших, а для непривитых ограничения сохранятся. Помимо этого, с 1 февраля в Австрии должен вступить в силу закон об обязательной вакцинации для всех проживающих в Австрии старше 14 лет, несоблюдение грозит штрафом в 3,6 тысячи евро.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.12.2021, 14:45
    Гость: Роспотребнадзор: "Заболеваемость снижается, к сожалению"

    Владимирский Роспотребнадзор очень "сожалеет", что заболеваемость коронавирусом в регионе снижается. (Представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова)

  2. 12.12.2021, 14:28
    Гость: Упырям даже скотину

    Грех морить такой "вакциной"!
    Вурдалаки же своей
    Жижей пичкают людей!

  3. 12.12.2021, 14:06
    Гость: g

    как я и писал ранее..
    эта банда психопатов имеет над нами власть Только потому что мы Соглашаемся..
    перестаньте Соглашаться - Империя Лжи Рухнет.
    да кстати, в испании у власти Социалистическая партия..-Левые.

  4. 12.12.2021, 13:05
    Гость: Мо-лод-цы!

    Демонстрация против сертификата о вакцинации также прошла в центре Валенсии. Участники протеста скандировали "Свобода", "Детей не трогать", "Это не вакцина, это эксперимент". На плакатах собравшихся можно было прочесть: "Нет политической, социальной и медицинской диктатуре", "Вакцина убивает" и другие надписи.

    Читать полностью: https://www.km.ru/world/2021/12/12/vaktsinatsiya/893469-v-ispanii-proshli-aktsii-protesta-protiv-kovid-pasportov

  5. 12.12.2021, 12:25
    Гость: Gloria

    Надо все эти "огрничения", "паспорта", "намордники" просто игнорировать и посылать полицаев на три буквы - всех не арестуют.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Что сулит миру пандемическое соглашение ВОЗ?
Подписание беловежских соглашений
«Охота, выпивка и общепитовские столы. 30 лет назад СССР подписали смертный приговор»
Повредивший машину ФСБ блогер получил почти три года колонии
Переговоры глав России и США: Байден попользовал Украину и отложил в сторонку
Избранное
Расслабляться рано: через месяц Россию вновь могут отправить на самоизоляцию
23 февраля по-прежнему остается всенародным праздником
Тараканы! «15. Худым и злым»
«Оказалось, что от проевропейской Санду избиратели в Молдавии ждут большего, чем от пророссийских Воронина или Додона»
Война в Карабахе. Фактор Пашиняна. Часть 2
Меркель подтолкнула Путина к поглощению Беларуси
Как отреагирует рынок, если мир окунется в песчаные бури?
Уместно ли причислять антифа к противникам фашизма и левым?
Романтизм в музыке
Киев обвинил русских царей в переписывании истории после статьи Путина
Нацизм? Нет, не слышали: Украина отрицает преступления Второй мировой войны